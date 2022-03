Meu pai tem nome: campanha de reconhecimento de paternidade tem inscrições até esta segunda, 7

A campanha Meu Pai Tem Nome, que atende a filhos que querem ter o nome do pai no registro de nascimento, está com inscrições abertas no Ceará até esta segunda, 7. O interessado deve fazer a inscrição online e preencher o formulário. Só serão atendidos no mutirão casos agendados previamente.

A inciativa do Governo Federal é promovida no Ceará com apoio da Escola Superior da Defensoria Pública (ESDP) e do Centro Universitário Inta (Uninta). No Estado, a maioria dos agendamentos é para a capital Fortaleza, que somava 365 inscrições até a última quarta-feira, 2.

No mesmo dia, em segundo lugar, estava Sobral, com 55; seguido do Crato, com 53 agendamentos. Desses inscritos, 242 são para reconhecimento de crianças e adolescentes menores de 18 anos. Outros 85 são inscrições de pessoas acima de 18 anos; 16 estão previstos para pessoas acima de 18 anos, mas considerados incapazes.

O projeto atende tanto filhos quanto pais interessados em constar no registro. Até aqui, no entanto, o Ceará teve maior procura de mulheres em busca do reconhecimento da paternidade dos filhos. Até quarta-feira, 2, elas eram 72,5% dos 473 agendamentos.

Um dos casos que será finalmente solucionado com o apoio da Defensoria Pública do Ceará envolve a pequena Sara, que completará dez anos em menos de duas semanas. A menina ganhará de presente a inserção do nome do seu pai na sua certidão de nascimento.



A situação, que parece simples, terá um encaminhamento definitivo após uma década. A mãe da criança Tharla Barros Pereira deu a luz quando seu companheiro estava viajando a trabalho. Ela acabou registrando a filha sozinha. Como o pai é estrangeiro ainda em processo de regularização de sua situação no país, não foi possível incluir seu nome posteriormente. Os documentos dele não foram aceitos no cartório.

