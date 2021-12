Políticos da oposição comemoram decisão

A decisão do ministro Luis Roberto Barroso foi muito comemorada por políticos de oposição, inclusive alguns pré-candidatos à presidência, casos do governador de São Paulo, João Doria (PSDB) e do ex-juiz Sergio Moro (Podemos). O governador Camilo Santana (PT) disse que a medida chega em boa hora "para resguardar milhões de brasileiros" e voltou a atacar o "negacionismo que ainda impera na cúpula do governo federal".

Moro, que embarcou ontem para os Estados Unidos, destacou que o comprovante de vacinação lhe tinha sido exigido, defendendo que o mesmo seja cobrado para quem deseja vir ao Brasil. "É reciprocidade e uma forma de proteger os brasileiros contra as novas variantes", defendeu ele em sua página do Twitter. Doria considerou a decisão "acertada", dizendo que a prioridade deve ser defender a vida da população.

O governo não se manifestara até o fechamento desta página. Mais cedo, no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a criticar a obrigatoriedade, inclusive duvidando da eficácia da vacina lembrando que o deputado Hélio Negão (PSL), um dos aliados mais próximos, enfrenta um quadro de embolia e uma das suspeitas é de que seja efeito colateral da dose de imunizante que recebeu.