Caixa vai liberar FGTS de atingidos pelas chuvas na Bahia e em Minas Gerais

O presidente Jair Bolsonaro falou, ontem, após a formatura de alunos da escola naval, que o governo federal está pronto a ajudar os municípios baianos e mineiros atingidos pelas fortes chuvas na região. "Estamos prontos a colaborar. Precisamos ser provocados pelos governadores e prefeitos", disse. O presidente lembrou que o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) já publicou as portarias decretando estado de emergência em vários estados e que a Caixa aguarda comunicado das prefeituras indicando os bairros atingidos para liberar o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) nessas localidades.

De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, após realizada a comunicação o prazo é de cinco dias para o pagamento. "Utilizando agências, lotéricas, correspondentes e até mesmo o aplicativo Caixa Tem". Ele lembrou que o valor a ser pago é o saldo do FGTS até o limite de R$ 6220.

Sobre o assunto Felipe Neto doa R$ 100 mil para vítimas de catástrofe na Bahia

Funceme prevê possibilidade de chuvas em todo o Estado até domingo, 12

Ceará tem quase todos os reservatórios com volume hídrico abaixo de 30%

Governo autoriza emprego do Exército em calamidade na Bahia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ministro da Defesa, general Braga Netto, disse que as Forças Armadas já receberam as portarias do MDR e que o reconhecimento já está sendo feito. "Já temos helicópteros pré-selecionados caso haja necessidade e as tropas das proximidades já estão preparadas", disse. Segundo Bolsonaro, os ministros do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e da Cidadania, João Roma, devem ir às áreas atingidas hoje.

Na Bahia, uma força-tarefa interministerial atua há quatro dias para prestar socorro às vítimas. Já são 25 municípios em situação de emergência, de acordo com os decretos homologados e publicados no Diário Oficial. O Desenvolvimento Regional informou já ter liberado R$ 1,27 milhão para a cidade de Eunápolis para assistência humanitária, R$ 433,9 mil para Ibicuí para aquisição de cestas básicas e kits de limpeza e dormitório. Outros R$ 51,4 mil foram liberados para execução de ações de resposta em Itaberaba em decorrência das inundações. O Ministério da Cidadania está atuando também no repasse de recursos aos municípios para a estruturação de acolhimentos provisórios para desalojados e desabrigados e na distribuição de cerca de 32 mil de cestas de alimentos às famílias dos territórios atingidos.

Já o governo de Minas Gerais decretou situação de emergência em 31 cidades afetadas pelas chuvas dos últimos dias nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Na cidade de Pescador, uma criança de dois anos morreu na quinta-feira (9), após deslizamento de terra Em Manhuaçu foram registrados alagamentos.