Sinepe-CE alerta para compromisso da família na retomada das aulas presenciais

Coordenador da força-tarefa de retorno às aulas presenciais do Sinepe-CE ressalta a importância da cumplicidade da família no cumprimento dos protocolos para o retorno seguro

Diante da suspensão das aulas no terceiro ano do ensino médio do Colégio Santa Cecília, na Capital, o coordenador da força-tarefa de retorno às aulas presenciais do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará (Sinepe-CE), Henrique Soárez, reforça o cumprimento dos protocolos orientados pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) e garante que o ambiente escolar é seguro. O sindicato alerta que as famílias também precisam ter esse compromisso de proteção com os filhos.

Segundo informações recebidas pelo O POVO, cinco de 15 alunos de uma turma da instituição testaram positivo para Covid-19 na última semana. Os casos teriam ocorrido após uma estudante ir à aula depois de ter tido contato com uma pessoa com diagnóstico confirmado para a doença. A turma teria cerca de 30 alunos, divididos em dois grupos.

Sobre o assunto Sarto anuncia vacinação de todo público com 18 anos até sexta-feira, 20

Ceará acumula 928 mil casos de Covid-19

Novo secretário da Saúde diz que primeiro compromisso é vacinar todos os cidadãos cearenses

De acordo com Henrique, que também atua como diretor no Colégio 7 de Setembro, o Santa Cecília foi até além das recomendações da Sesa, que, nestes casos, recomenda a suspensão da turma, apenas. "Estamos sendo fiscalizados de forma muito intensa, vez por outra aparece uma equipe de fiscalização para ver o que está acontecendo, e os retornos sempre são muitos positivos, não digo que não tem nada para consertar, óbvio que às vezes tem algo fora do lugar, mas é resolvido", contextualiza.



O protocolo setorial de retomada das atividades escolares da Sesa diz que, no caso de haver uma infecção confirmada por laboratório em uma instituição de ensino, todos os alunos e professores da turma da pessoa confirmada com Covid-19 são considerados contatos próximos e serão instruídos a fazer uma auto-quarentena por 14 dias desde a última exposição ao caso.

Henrique também lembra que as aulas presenciais do fundamental começaram o processo de retorno desde setembro de 2020. Segundo ele, esse retorno seguro possui cinco pilares importantes: máscara, ventilação, lavagem de mãos, isolamento de casos suspeitos e distanciamento. Além disso, ele destaca a importância dos cuidados da família e do próprio estudante. "Se acontece uma festa, e alguns alunos vão e retornam para a escola sem ter feito quarentena, e vamos dizer que um menino testa positivo para Covid nessa turma, eu preciso suspender a turma toda. Suspender a turma é uma evidência de seriedade e compromisso com os protocolos. Isso mostra que estamos seguindo as orientações", atesta. As aulas no ensino médio particular da Capital retornaram no dia 14 de junho.

"Anormal, com uma variante dessas circulando, seria ninguém adoecer"

É preciso, além de suspender, investigar a origem do caso, de acordo com o professor universitário e infectologista, Luciano Pamplona. Contudo, ele explica que o ambiente escolar, seguindo os protocolos de proteção, é um local mais seguro do que shoppings ou festas de condomínio. "É claro que existe o perigo de alguém se infectar, porque é necessário o cuidado individual", pontua. De acordo com o professor, esses eventos não são os primeiros nem serão os últimos.

Outro ponto reforçado pelo epidemiologista é que é normal que apareçam casos, pois a escola tem sido o único ambiente que tem feito busca ativa desse vírus, através de testagem. "A escola hoje é um ambiente extremamente seguro quando comparo com todo o cenário ao redor. Claro, vai ser mais seguro o retorno dos professores com duas doses, mas o prejuízo para aprendizagem no Ceará pode ser desastroso [com mais um recuo]. O vírus foi rastreado, e isso é protocolo. Anormal, com uma variante dessas circulando, seria ninguém adoecer", lamenta Luciano.

A Sesa não recomenda testagem em massa para retorno das atividades presenciais. Testes são recomendados após a aparição de sintomas e, em casos positivos, quarentena de 14 dias deve ser cumprida. A pasta também aponta, através do protocolo setorial, a aquisição de testes rápidos para a triagem dos colaboradores das instituições de ensino.

Tags