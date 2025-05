Unichristus recebe nota máxima do MEC e se destaca como a melhor instituição de ensino superior do Ceará entre públicas e privadas

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, na última sexta-feira (11), os resultados do Índice Geral de Cursos (IGC), considerado o principal indicador de qualidade do ensino superior no Brasil. A Unichristus recebeu nota máxima no IGC (conceito 5) e alcançou o maior IGC Contínuo do Ceará, posicionando-se em primeiro lugar no ranking entre todas as instituições de ensino superior, públicas e particulares, do Estado.



No cenário nacional, a Unichristus também se destacou de forma significativa, alcançando o maior IGC contínuo entre todos os centros universitários (públicos e privados) do Brasil. A instituição ainda superou todas as universidades particulares do País, consolidando-se como uma referência em qualidade acadêmica.