Cariri: Mistura Senac amplia programação e traz novidades em 2025

Evento reúne gastronomia, moda, saúde, turismo, tecnologia e muito mais em três dias de programação gratuita. Na foto, chef Thiago Castanho em aula-show no Mistura Senac Cariri 2024. / Crédito: Allan Bastos

A Praça La Favorita em Juazeiro do Norte se prepara para receber, entre 21 e 23 de agosto, a quarta edição do Festival Mistura Senac, que integra a Mostra Sesc Cariri de Culturas. A cada ano, o evento ganha força e, em 2025, apresenta um formato ampliado, tornando-se um dos protagonistas da programação cultural e formativa do Cariri.

Com média de 10 mil visitantes nas últimas edições, o Mistura Senac traduz-se em um grande encontro entre cultura, aprendizado e negócios, reforçando o papel do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) na valorização das potencialidades do Ceará.



"O Mistura Senac é um festival que nasceu gastronômico, mas se transformou rapidamente em uma grande mostra de tudo que o Senac faz na prática”, explica Vanessa Santos, consultora de Gastronomia do Senac Ceará.

Segundo ela, além de envolver alunos e profissionais, o festival também abre espaço para empresários, produtores e para o público em geral, sempre de forma gratuita. Três dias de evento e mais atividades

A principal mudança deste ano é a ampliação da programação para três dias, o que possibilitou aumentar a quantidade de oficinas, aulas-show e vivências em diferentes áreas.



Até a última edição, o Mistura reunia estética, moda, beleza, gastronomia e turismo. Em 2025, dois novos segmentos entram em cena: saúde e tecnologia. Na área tecnológica, a novidade é a demonstração de drones, que será realizada de forma contínua.

Já em saúde, as atividades ultrapassam o eixo da estética e integram o espaço Enfermagem em Ação: Exposição de Ambiente Intensivo Simulado, onde os visitantes poderão utilizar óculos de realidade virtual para imergir em em uma cirurgia robótica. Além disso, jogos de passo a passo vão guiar os participantes a calçar luvas cirúrgicas, e uma oficina sensorial vai convidá-los a identificar sintomas de doenças por meio das sensações.

“As pessoas que se interessam por enfermagem vão ter a simulação de um ambiente e ainda vai ter monitoramento, vai ter aferição de glicose, de batimentos cardíacos, de pressão arterial”, acrescenta Vanessa.



Gastronomia fortalecida e mais restaurantes

A gastronomia continua como eixo central do Mistura, mas também chega com novidades. Além do reforço no número de oficinas e aulas-show, a praça de alimentação terá 12 marcas locais participando ao longo dos três dias.

“Antes a gente colocava somente quatro estandes e esses estandes eram revezados, cada restaurante podia ir só um dia, então a gente atendia oito restaurantes. Neste ano, a gente ampliou a participação. Nós estamos com 12 marcas. Tem quem vai participar nos três dias, tem quem vai participar dois dias...”, explica a consultora.



Espaço kids ampliado

Outro destaque desta edição é o Espaço kids, que também cresceu em tamanho e atrações. Além das brincadeiras tradicionais, o público infantil poderá contar com atendimentos de cabelo e maquiagem exclusivos para as crianças, novidade que promete movimentar ainda mais as famílias durante o festival.