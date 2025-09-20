Onde se hospedar em Quixadá: conforto e belas paisagens

Vale das Pedras, em Quixadá / Crédito: Divulgação

Os hotéis e pousadas de Quixadá atendem diferentes perfis de viajantes: de quem busca a praticidade de um hotel tradicional no centro a quem prefere um clima mais bucólico e intimista para descansar em contato com a natureza. A vista para os monólitos, cartão-postal de Quixadá, é um presente em algumas delas. Para o guia Ricardo Lima o que mais encanta os visitantes é perceber Quixadá não apenas como destino, mas sim uma experiência completa. “Talvez seja por isso que tantos dizem que sempre saem daqui levando mais do que esperavam”, avalia.

Hotel Monólitos Hotel Monólitos, em Quixadá Crédito: Divulgação Um dos hotéis mais tradicionais de Quixadá, o Hotel Monólitos une desde 2003 conforto e localização privilegiada no centro da cidade. O café da manhã, além de incluso na diária dos hóspedes, também é aberto ao público. Localização: Av. Plácido Castelo, 1599 - Centro



Av. Plácido Castelo, 1599 - Centro Reservas: (88) 3412-8080 (fixo) ou (88) 99968-2032 (Whatsapp)



(88) 3412-8080 (fixo) ou (88) 99968-2032 (Whatsapp) Site: www.hotelmonolitos.com.br Vale das Pedras Hotel Vale das Pedras, em Quixadá Crédito: Divulgação Para quem busca tranquilidade e contato com a natureza, o Vale das Pedras oferece acomodações confortáveis, ampla área de lazer e uma vista cinematográfica da região. Com restaurante aberto ao público, day use e a possibilidade de realizar eventos como casamentos e reuniões, também é possível aproveitar as áreas comuns do hotel mesmo sem se hospedar.

Localização: Avenida Jesus Maria e José, 2010 - Jardim dos Monólitos



Avenida Jesus Maria e José, 2010 - Jardim dos Monólitos Reservas: (88) 99602-3062 ou [email protected]



(88) 99602-3062 ou [email protected] Site: valedaspedrasquixada.com.br Hotel Rainha do Sertão

No alto da Serra do Urucu, ligado ao Santuário e com visão para os monólitos, lagos e grutas, o hotel oferece uma experiência de hospedagem em clima de contemplação e retiro espiritual. Também fica próximo à mundialmente conhecida rampa de voo livre de Quixadá. Já as trilhas e espaços ao ar livre nas proximidades convidam para uma boa caminhada. Localização: Serra do Urucum - Rod. Dr Elias Douétts - Juatama (ao lado do Santuário)



Serra do Urucum - Rod. Dr Elias Douétts - Juatama (ao lado do Santuário) Reservas: (88) 99968-1400



(88) 99968-1400 Site: linktr.ee/hotelrainhadosertao Ecopousada Recanto São José Ecopousada recanto São José, em Quixadá Crédito: Divulgação Um refúgio acolhedor na Serra do Estevão, próximo ao Mosteiro da Santa Cruz, onde o conforto encontra a natureza, a espiritualidade e a simplicidade.