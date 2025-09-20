Onde se hospedar em Quixadá: conforto e belas paisagens

Onde se hospedar em Quixadá: conforto e belas paisagensDe hotéis tradicionais a pousadas em meio à natureza, Quixadá oferece opções de hospedagem que refletem a essência da cidade
Os hotéis e pousadas de Quixadá atendem diferentes perfis de viajantes: de quem busca a praticidade de um hotel tradicional no centro a quem prefere um clima mais bucólico e intimista para descansar em contato com a natureza.
A vista para os monólitos, cartão-postal de Quixadá, é um presente em algumas delas. Para o guia Ricardo Lima o que mais encanta os visitantes é perceber Quixadá não apenas como destino, mas sim uma experiência completa. “Talvez seja por isso que tantos dizem que sempre saem daqui levando mais do que esperavam”, avalia.
Hotel Monólitos
Um dos hotéis mais tradicionais de Quixadá, o Hotel Monólitos une desde 2003 conforto e localização privilegiada no centro da cidade. O café da manhã, além de incluso na diária dos hóspedes, também é aberto ao público.
- Localização: Av. Plácido Castelo, 1599 - Centro
- Reservas: (88) 3412-8080 (fixo) ou (88) 99968-2032 (Whatsapp)
- Site: www.hotelmonolitos.com.br
Vale das Pedras Hotel
Para quem busca tranquilidade e contato com a natureza, o Vale das Pedras oferece acomodações confortáveis, ampla área de lazer e uma vista cinematográfica da região. Com restaurante aberto ao público, day use e a possibilidade de realizar eventos como casamentos e reuniões, também é possível aproveitar as áreas comuns do hotel mesmo sem se hospedar.
- Localização: Avenida Jesus Maria e José, 2010 - Jardim dos Monólitos
- Reservas: (88) 99602-3062 ou [email protected]
- Site: valedaspedrasquixada.com.br
Hotel Rainha do Sertão
No alto da Serra do Urucu, ligado ao Santuário e com visão para os monólitos, lagos e grutas, o hotel oferece uma experiência de hospedagem em clima de contemplação e retiro espiritual. Também fica próximo à mundialmente conhecida rampa de voo livre de Quixadá. Já as trilhas e espaços ao ar livre nas proximidades convidam para uma boa caminhada.
- Localização: Serra do Urucum - Rod. Dr Elias Douétts - Juatama (ao lado do Santuário)
- Reservas: (88) 99968-1400
- Site: linktr.ee/hotelrainhadosertao
Ecopousada Recanto São José
Um refúgio acolhedor na Serra do Estevão, próximo ao Mosteiro da Santa Cruz, onde o conforto encontra a natureza, a espiritualidade e a simplicidade.
- Localização: Estrada da Juatama, próximo à subida para o Santuário Imaculada Rainha do Sertão.
- Reservas: (88) 98231-8016 ou [email protected]
- Site: linklinktr.ee/recantosaojose
O que é o Destino Ceará?
O projeto “Destino Ceará: Descobrindo as Belezas do Estado” é realizado pelo O POVO e celebra o Ceará como um dos principais destinos turísticos do País. Com conteúdos veiculados no portal online, no jornal impresso, na rádio e nas redes sociais, o projeto leva ao público a história das cidades, o cotidiano das comunidades e os personagens reais que dão vida a cada lugar.
Nesta segunda edição, O POVO te convida a explorar as belezas e a cultura de quatro localidades cearenses encantadoras: Paracuru, Serra de Ibiapaba, Icapuí e Quixadá. Vamos embarcar nessa viagem? Nos acompanhe nas redes sociais: @opovoonline
