Sabores de Quixadá: gastronomia que traduz o sertão

Conheça a gastronomia de Quixadá / Crédito: Divulgação

A experiência de conhecer Quixadá não estaria completa sem provar sua gastronomia. Entre tantas caminhadas, trilhas e o sol integrando boa parte do roteiro turístico, nada como parar um pouco e repôr as energias nos restaurantes e bares da cidade. Eles oferecem o melhor da culinária sertaneja aliado a toques de modernidade e são pontos de encontro para moradores e visitantes. Peixada Imperial

Restaurante Pousada Imperial em Quixadá Crédito: Divulgação

Após visitar o Açude do Cedro, a Peixada Imperial é parada obrigatória. O restaurante oferece vista privilegiada do açude e conta com uma mini exposição sobre sua história logo na entrada. Localização: Parede do açude do Cedro

Horário: segunda a sexta das 10h às 16h, sábado e domingo das 10h às 17h30

Prato recomendado: Tilápia frita Nori Restaurante

Restaurante Nori em Quixadá Crédito: Divulgação Em frente à Praça da Estação, o Nori combina pratos regionais e contemporâneos, além de sushis e pizzas, tudo isso com ambiente climatizado e acolhedor.

Localização: Rua Rodrigues Junior, 1101, Centro.

Horário: Todos os dias, a partir das 18h

Destaque: Lombo suíno ao molho tonkatsu com baião cremoso e batata frita. Zure Choperia

Zure Choperia em Quixadá Crédito: Divulgação Ponto de encontro para quem gosta de boa música, petiscos e um chope gelado. Perfeito para aproveitar a noite quixadaense com amigos ou familiares. Conta com lounges exclusivos e cardápio autoral inspirado na culinária local.

Localização: Av. Jesus Maria e José, 1945 - Jardim dos Monólitos

Horário: terça a domingo, das 17h à meia-noite

Destaques: Chope gelado e petiscos variados Quinta Estação

Restaurante Quinta Estação em Quixadá Crédito: Divulgação Restaurante que combina amplo espaço ao ar livre com pizzas diferenciadas de massa fina e crocante feitas no forno a lenha. Também pode ser alugado para eventos.

Localização: Rua Rui Barbosa, 235 - Centro.

Horário: terça a domingo, a partir das 18h

Destaque: Pizza Lampião e Maria Bonita (sabor rapadura) Restaurante Abolição

Restaurante Abolição em Quixadá Crédito: Divulgação Tradicional na cidade, o Abolição é conhecido pelo bom atendimento e pratos fartos. Carnes, peixes e comidas típicas do sertão estão entre os destaques do cardápio.