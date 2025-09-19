Sabores de Quixadá: gastronomia que traduz o sertão

Sabores de Quixadá: gastronomia que traduz o sertãoDe refeições típicas às opções mais contemporâneas, sempre ornamentadas por belas paisagens, os restaurantes de Quixadá são mais uma forma de conexão com a cultura local
A experiência de conhecer Quixadá não estaria completa sem provar sua gastronomia. Entre tantas caminhadas, trilhas e o sol integrando boa parte do roteiro turístico, nada como parar um pouco e repôr as energias nos restaurantes e bares da cidade. Eles oferecem o melhor da culinária sertaneja aliado a toques de modernidade e são pontos de encontro para moradores e visitantes.
Peixada Imperial
Após visitar o Açude do Cedro, a Peixada Imperial é parada obrigatória. O restaurante oferece vista privilegiada do açude e conta com uma mini exposição sobre sua história logo na entrada.
Localização: Parede do açude do Cedro
Horário: segunda a sexta das 10h às 16h, sábado e domingo das 10h às 17h30
Prato recomendado: Tilápia frita
Nori Restaurante
Em frente à Praça da Estação, o Nori combina pratos regionais e contemporâneos, além de sushis e pizzas, tudo isso com ambiente climatizado e acolhedor.
Localização: Rua Rodrigues Junior, 1101, Centro.
Horário: Todos os dias, a partir das 18h
Destaque: Lombo suíno ao molho tonkatsu com baião cremoso e batata frita.
Zure Choperia
Ponto de encontro para quem gosta de boa música, petiscos e um chope gelado. Perfeito para aproveitar a noite quixadaense com amigos ou familiares. Conta com lounges exclusivos e cardápio autoral inspirado na culinária local.
Localização: Av. Jesus Maria e José, 1945 - Jardim dos Monólitos
Horário: terça a domingo, das 17h à meia-noite
Destaques: Chope gelado e petiscos variados
Quinta Estação
Restaurante que combina amplo espaço ao ar livre com pizzas diferenciadas de massa fina e crocante feitas no forno a lenha. Também pode ser alugado para eventos.
Localização: Rua Rui Barbosa, 235 - Centro.
Horário: terça a domingo, a partir das 18h
Destaque: Pizza Lampião e Maria Bonita (sabor rapadura)
Restaurante Abolição
Tradicional na cidade, o Abolição é conhecido pelo bom atendimento e pratos fartos. Carnes, peixes e comidas típicas do sertão estão entre os destaques do cardápio.
O Restaurante Abolição oferece ambiente rústico, charmoso e aconchegante, repleto de artigos de época para uma experiência única com gastronomia, história e boa música. O cardápio é variado e conta com carnes, peixes e comidas típicas do sertão, além de pizzas, hambúrguer, pastéis, milk shakes e petiscos.
Localização: Rua Lafayete Albuquerque Lima, 623
Horário: Todos os dias, exceto às quartas, com almoço das 11h às 15h e jantar das 18h às 23h.
Destaques: Peixada Abolição e feijão verde com carne de sol e queijo coalho.
O que é o Destino Ceará?
O projeto “Destino Ceará: Descobrindo as Belezas do Estado” é realizado pelo O POVO e celebra o Ceará como um dos principais destinos turísticos do País. Com conteúdos veiculados no portal online, no jornal impresso, na rádio e nas redes sociais, o projeto leva ao público a história das cidades, o cotidiano das comunidades e os personagens reais que dão vida a cada lugar.
Nesta segunda edição, O POVO te convida a explorar as belezas e a cultura de quatro localidades cearenses encantadoras: Paracuru, Serra de Ibiapaba, Icapuí e Quixadá. Vamos embarcar nessa viagem? Nos acompanhe nas redes sociais: @opovoonline
