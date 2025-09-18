Minimuseu Firmeza: um lugar que abriga a memória das artes do Ceará

O museu foi fundado pelo casa Firmeza no local onde eles moravam, no bairro Mondubim / Crédito: Reprodução/Minimuseu Firmeza

Composto por cerca de 500 obras, além de um acervo documental e uma biblioteca com mais de dois mil livros, o Minimuseu Firmeza se constitui, segundo a gestora do local, a historiadora Paula Machado, como um lugar de salvaguarda e comunicação da história e da memória das artes do Ceará. Ele foi fundado oficialmente em 1969, pelo casal de artistas Nice de Castro Firmeza e Nilo de Brito Firmeza, conhecido como o Estrigas. O casal que transformou a própria casa em museu tinha o objetivo de tornar o espaço um ambiente de preservação e difusão cultural, atendendo uma comunidade artística que havia ficado sem espaço de produção e sociabilidade com o fim da Sociedade Cearense de Artes Plásticas (Scap).

Hoje, Paula explica que o Minimuseu Firmeza é “um importante lugar de pesquisa e fruição cultural e artística e atende cotidianamente a estudantes, pesquisadores e a comunidade do entorno”. Ele é, conforme a Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE), um dos principais e mais importantes acervos de artes plásticas do Ceará. Nele, o legado de Nice e Estrigas permanece vivo, por meio das obras deles e de outros artistas como Heloísa Lacava, Zenon Barreto, Aldemir Martins, Descartes Gadelha e Chico da Silva, com exposições de longa duração e temporárias. As visitas ao museu, localizado na avenida Waldir Diogo, no bairro Mondubim, são gratuitas e podem ser realizadas, de segunda a sábado, das 9h às 16h, mediante um agendamento prévio.

Minimuseu Firmeza foi contemplado no 4º edital Patrimônio Vivo da Secult Com um projeto, denominado “Projeto Expográfico do Minimuseu Firmeza”, realizado com a autoria da gestora Paula Machado, a casa-museu de Nice e Estrigas foi contemplada no 4º edital Patrimônio Vivo da Secult. O resultado da seleção foi divulgado em março deste ano, de acordo com Paula, o plano para o local “prevê algumas melhorias na comunicação e salvaguarda no que se refere às exposições”. O projeto se encontra, atualmente, em fase inicial de execução. Conforme o exposto no edital, o intuito da ação é apoiar financeiramente a realização de projetos de memória cultural, criação, produção, difusão e fruição artísticas.