Colégio Master se destaca e conquista 1º lugar geral na Uece

A primeira colocação geral na 1ª fase do vestibular de medicina da Uece 2025.2, conquistada pelo aluno Gustavo Marcelo, confirma o compromisso da instituição com um ensino de alto desempenho

O Colégio Master acaba de alcançar mais um feito marcante: a primeira colocação geral na 1ª fase do vestibular 2025.2 da Universidade Estadual do Ceará (Uece), conquistada pelo aluno Gustavo Marcelo, que concorre a uma vaga no curso de medicina e obteve a maior nota entre todos os candidatos de um dos processos seletivos mais disputados do Estado.

O resultado reforça a solidez do projeto pedagógico da escola, que se destaca nacionalmente pelo desempenho em diversos exames que vão além da Uece, como Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Instituto Militar de Engenharia (IME), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e outras instituições privadas.