Quina 6916 de hoje (31/12/25); Confira resultado e prêmio

Quina, Concurso 6916 resultado desta quinta-feira, 1º de janeiro de 2026 (01/01/26). O prêmio é de R$ 7,5 milhões

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e o prêmio é de R$ 7,5 milhões.

Resultado da Quina de quinta (18/12/25): Concurso 6906



51 - 32 - 05 - 55 - 56

Resultado da Quina de quarta (17/12/25): Concurso 6905



78 - 18 - 24 - 60 - 03

Resultado da Quina de terça (16/12/25): Concurso 6904



14 - 23 - 42 - 09 - 46

Resultado da Quina de segunda (15/12/25): Concurso 6903

65 - 03 - 68 - 54 - 45

Resultado da Quina de sábado (13/12/25): Concurso 6902



57 - 24 - 65 - 08 - 44

Resultado da Quina de sexta (12/12/25): Concurso 6901

57 - 78 - 06 - 42 - 45

Resultado da Quina de quinta (11/12/25): Concurso 6900



34 - 58 - 36 - 33 - 10

Resultado da Quina de quarta (10/12/25): Concurso 6899



50 - 42 - 17 - 76 - 56

Resultado da Quina de terça (09/12/25): Concurso 6898



76 - 65 - 32 - 13 - 63

Resultado da Quina de segunda (08/12/25): Concurso 6897



75 - 03 - 79 - 19 - 35

Resultado da Quina de sábado (06/12/25): Concurso 6896



03 - 23 - 64 - 79 - 66

Resultado da Quina de sexta (05/12/25): Concurso 6895

73 - 67 - 38 - 64 - 15

Resultado da Quina de quinta (04/12/25): Concurso 6894



24 - 33 - 44 - 22 - 69

Resultado da Quina de quarta (03/12/25): Concurso 6893



72 - 06 - 68 - 31 - 64

Como apostar na Quina

Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.

Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,

Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.

