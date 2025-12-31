Lotomania 2869 de hoje (31/12); Confira resultado e prêmio

Resultado da loteria Lotomania, concurso 2869, hoje, quinta-feira, 1º de janeiro de 2026 (01/01/26). O prêmio é de R$ 9 milhões

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir de 10 horas (horário de Brasília). Confira a seguir os números sorteados.

Resultado Lotomania segunda (08/12/25): Concurso 2859



20 - 14 - 90 - 31 - 11 - 73 - 19 - 51 - 99 - 77 - 68 - 32 - 17 - 41 - 02 - 75 - 98 - 28 - 12 - 55

Resultado Lotomania sexta (05/12/25): Concurso 2858



61 - 25 - 08 - 09 - 52 - 89 - 43 - 93 - 67 - 20 - 88 - 77 - 58 - 44 - 03 - 90 - 06 - 24 - 01 - 66

Resultado Lotomania quarta (03/12/25): Concurso 2857



87 - 36 - 20 - 80 - 82 - 52 - 12 - 34 - 99 - 22 - 95 - 92 - 13 - 77 - 96 - 26 - 74 - 69 - 30 - 04

Resultado Lotomania segunda (01/12/25): Concurso 2856



42 - 15 - 99 - 04 - 12 - 08 - 85 - 79 - 53 - 98 - 09 - 43 - 72 - 14 - 10 - 93 - 02 - 00 - 69 - 67

Resultado Lotomania sexta (28/11/25): Concurso 2855



73 - 81 - 67 - 50 - 96 - 62 - 53 - 43 - 86 - 47 - 12 - 42 - 15 - 29 - 45 - 03 - 20 - 75 - 87 - 08

Como apostar na Lotomania?

Na Lotomania, basta escolher 50 números e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número para apostar e ganhar.

Além da opção de marcar no volante, você ainda pode marcar menos que 50 números e deixar que o sistema complete o jogo para você; não marcar nada e deixar que o sistema escolha todos os números na Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho. O preço da aposta é único e custa R$ 3,00.

