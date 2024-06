Reformas respondem por 70% do comércio de material de construção no Ceará

Além das reformas, o presidente da Acomac destacou os novos lançamentos como impulsionadores do crescimento da venda de cimento, por exemplo, não apenas no Ceará, como também na região Nordeste, que ao lado do Norte, teve expansão significativa na comercialização do insumo em maio. “Crescemos 5,1% no Nordeste e isso mostra o seguinte: o incremento e a força do setor da construção. o Ceará certamente contribuiu, haja vista, as grandes obras que nós estamos tendo aqui, por exemplo, na área imobiliária, incluindo prédios com mais de 50 andares de altura”, destacou.

As reformas de casas, apartamentos e outras edificações são responsáveis por 70% das vendas de material de construção no Ceará. A informação foi dada pelo presidente da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção do Ceará (Acomac-CE), Carlito Lira, no último dia da Expoconstruir Nordeste 2024, 6ª edição da feira.

Nacionalmente, as vendas de cimento tiveram queda de 5,6% no mês passado, puxada pelas retrações registradas nas regiões Sul (16,3%), Sudeste (6,6%) e Centro-Oeste (5,5%). Vale lembrar, que no caso do comércio sulista, maio foi marcado pelas enchentes históricas que devastaram centenas de municípios do Rio Grande do Sul. Por outro lado, a região Norte apresentou a maior alta no período analisado pelo Relatório Setorial da Industria de Cimento (SNIC), com avanço de 10,3% nas vendas.

Ele citou ainda a participação do setor de construção civil na composição do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. A gente representa 12% do PIB brasileiro. “Poucos setores da economia brasileira têm essa representatividade. Então, a gente fica muito contente por Fortaleza estar sediando essa grande feira, que é a maior do Norte-Nordeste, e oportuniza conhecimento sobre tecnologias, ajudando a desenvolver o mercado da construção do Ceará, do Nordeste e do nosso País”, ressaltou.

A propósito para 2024, o presidente da Acomac projeta que o setor feche com números positivos na esfera nacional. “Mesmo tendo iniciado o primeiro semestre com alguns desafios, a gente vai fechar com números positivos, tanto na área do comércio de material de construção, quanto também no setor da construção civil. Mesmo com algumas dificuldades, a gente pode avançar”, pontuou. (Com informações de Révinna Nobre, Especial para O POVO)



