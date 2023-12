Carnaval é feriado? Saiba se você tem direito à folga

O Carnaval, comemoração conhecida no Brasil, não é considerado feriado nacional. O início das folias carnavalescas dos trabalhadores pode virar ponto facultativo na empresa, ou seja, não obrigatório, dependendo das condições estipuladas pelo chefe.

A data oficial de 2023 acontece entre segunda e terça-feira, 20 e 21 de fevereiro, marcando a volta das festividades após o período de pandemia de Covid-19 vivido no País. O feriado pode ser previsto em leis estaduais, como no Rio de Janeiro, ou municipais.

“A empresa e o funcionário podem estabelecer um acordo para folgar”, explica a advogada Liliany Lima. No caso, as horas serão computadas para uma compensação posterior.

Na empresa que optar por manter o expediente, explica Liliany, a falta arbitrária no trabalho durante o período de Carnaval pode acarretar em descontos das horas no salário, impactando nas férias ou em outros benefícios.

Além disso, o trabalhador “poderá sofrer punição de suspensão ou até uma advertência”, completa a advogada.

Carnaval é feriado no Ceará?

“No nosso estado (Ceará) não existe legislação que garanta o feriado no período do Carnaval, então presume-se que seja trabalho normal”, começa o advogado Daniel Scarano, sócio do escritório Scarano, Costa e Fonseca - Advogados Associados.

“O acordo que pode ser firmado é o acordo individual do banco de horas, que o funcionário pode fazer diretamente com a empresa”, explica Daniel.

A deliberação sobre o ponto facultativo fica a cargo dos empregadores, mas é preciso ter bom senso. “Talvez o melhor caminho seja negociar. Um bom acordo é melhor do que uma briga”, considera o profissional.

