João Fonseca x Sonego: onde assistir ao vivo ao jogo do Australia Open

João Fonseca surpreende ao vencer Rublev por 3 a 0, entra no top 100 da ATP e enfrentará Sonego, rival que derrotou no ATP 250 de Bucareste; veja horário

O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e via Disney+ (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

João Fonseca e Lorenzo Sonego se enfrentam na madrugada desta quinta-feira, 16 de janeiro (16/01), na partida válida pela segunda fase do Aberto da Austrália. O jogo será disputado no Show Court 2, em Melbourne, na Austrália, por volta das 3h da manhã (horário de Brasília).

Com a vitória, o brasileiro conseguiu, pela primeira vez, entrar no top 100 dos melhores tenistas da atualidade, segundo o ranking da ATP. Agora, João enfrentará o italiano Lorenzo Sonego, 55º colocado no ranking mundial, na próxima rodada do torneio.

Sonego e Fonseca já possuem um histórico de confrontos. Na primeira rodada do ATP 250 de Bucareste, na Romênia, em abril de 2024, o brasileiro venceu por 2 sets a 0 (7/6 (5) e 7/5).

