Brasileira Nicole Silveira estreia na 14ª posição nas Olimpíadas de Inverno

O Brasil teve uma representante no skeleton em Jogos Olímpicos pela primeira vez. A brasileira Nicole Silveira foi quem marcou o feito. Após duas descidas, ela terminou na 14ª colocação geral. Na primeira, marcou 1:02.58, 12º melhor tempo na primeira bateria, enquanto na segunda assinalou 1:02.95.

“Com o desempenho, eu posso ficar feliz. As curvas que estava focando nos treinos, consegui acertar. Os lugares que errei não eram os que eu estava perdendo muito tempo. Foram duas curvas que me fizeram perder a velocidade. Agora é rever os vídeos para melhorar amanhã”, analisou Nicole.

Neste sábado, a partir das 8h20min, a brasileira de 27 anos faz a terceira descida para buscar um lugar na final. Apenas as 20 melhores disputam a quarta bateria e as medalhas.

Antes de Nicole, o único sul-americano a disputar o skeleton em Jogos Olímpicos foi o argentino German Glessner, que ficou em 26º em Salt Lake-2002. O percurso em Pequim-2022 tem 1.9 km, com 16 curvas. O melhor tempo de Nicole foi 1:02.29, conseguido no último treino oficial.

“Desde o início da temporada vinha pensando em estar aqui e como ia ser esse sentimento, mas não tenho certeza que caiu a ficha que estou nos Jogos Olímpicos. Eu conheço bem a pista de Whistler (no Canadá, onde treina), sei o sentimento de confiança que tenho lá e tentei trazer esse sentimento para o bloco daqui”, comentou a atleta que foi a oitava colocada no evento-teste em outubro do ano passado.

