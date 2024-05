Início de venda de ingressos para Fortaleza x Boca Juniors é marcado por longas filas

O Fortaleza iniciou a venda de ingressos para o confronto ante o Boca Juniors, pela Copa Sul-Americana, na manhã desta terça-feira, 23. A comercialização dos tickets teve início às 9 horas e vem sendo marcada por longas filas, tanto na sede do clube como em lojas oficiais. Os torcedores presentes relatam lentidão e instabilidade para adquirir o ingresso online.

Os valores para a partida, que acontece nesta quinta-feira, 25, variam entre R$ 50 e R$ 400, com o acompanhante do associado pagando mais barato para assistir o confronto na Superior Norte. O check-in foi iniciado pelo Leão do Pici na última sexta-feira, 19, para os sócios do clube, que tiveram exclusividade na compra até esta segunda-feira, 22.

Com isso, o duelo do Tricolor ante o tradicional clube argentino pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana já tem mais de 30 mil torcedores confirmados. A bola rola às 21 horas, na Arena Castelão.