"É um orgulho", afirma Vojvoda após conquistar o segundo título Estadual pelo Fortaleza

Campeão invicto nos dois títulos do Campeonato Cearense que disputou pelo Fortaleza, o técnico Juan Pablo Vojvoda concedeu entrevista coletiva na noite deste domingo, 24, após a conquista do tetracampeonato pelo clube. O comandante afirmou estar orgulhoso pelo feito exaltou a importância que o Estadual tem para a torcida.

“Um orgulho. O Campeonato Cearense é muito importante para o povo cearense, para o torcedor do Fortaleza. Eu estava vivendo isso, o torcedor queria esta taça, e podemos consegui-la pela segunda vez. E o Fortaleza pôde conquistar um tetracampeonato. É parabenizar os jogadores e o pessoal que trabalha no dia a dia, que fazem muito pelo objetivo que cumprimos”, disse.

Sobre o assunto Decisivo, Yago Pikachu volta a fazer gol em final e se isola na artilharia do Fortaleza

Vice do Fortaleza cita importância da conquista do tetra para que time busque vitória na Libertadores

Veja quais atletas estiveram nos quatro títulos do tetra estadual do Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O treinador valorizou o apoio do torcedor e projetou cumprir os demais objetivos do Fortaleza na temporada.

“O torcedor merece também. O estádio está sempre com muitos torcedores e sentimentos o apoio deles também, e vamos continuar. É um ano que teremos muitos objetivos pela frente e vamos sair atrás de um por um eles”, afirmou.

Por fim, o técnico disse respeitar o adversário e elogiou a campanha do Caucaia, que teve apenas uma derrota em 18 jogos, justamente na final do campeonato.

“Primeiro respeito a nós mesmos e a nossos torcedores, e se respeita ao futebol também. A partida de futebol profissional muitas poucas vezes pode-se se divertir. E é verdade que Caucaia propôs um jogo com linhas de bloco baixo, e nós tivemos que pensar e trabalhar para podermos abrir esse bloco baixo. E também reconhecer (a campanha) do adversário, que fez um Campeonato Cearense invicto até hoje e com suas ferramentas fez um campeonato de parabenizar também”, concluiu.

Confira a coletiva completa abaixo

Tags