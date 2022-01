Vojvoda comemora goleada do Fortaleza na estreia da temporada e elogia postura dos jogadores

O Fortaleza goleou o Sousa-PB por 5 a 0, na noite deste domingo, 30, no Castelão, em estreia na Copa do Nordeste e na temporada 2022. Favorito, antes da bola rolar, o Tricolor do Pici não teve dificuldades para construir a vitória. Na coletiva pós-jogo, o técnico Vojvoda celebrou a vitória e, principalmente, a postura dos jogadores dentro de campo.

“O principal dessa partida foi a responsabilidade e a seriedade que cada jogador enfrentou esta partida. Eu acho que são partidas que podem complicar. Acho que há uma diferença entre um time de Série A e um time de categoria inferior. Em um esporte como o futebol nada está garantido. Os jogadores fizeram o trabalho que vinham fazendo e mostraram respeito ao adversário”, destacou.



“Logicamente a primeira impressão é boa. Sempre é positivo começar a temporada ganhando jogo. É verdade também que o adversário é de uma divisão inferior. Mas, são jogos que nós temos que enfrentar com máxima responsabilidade. Marcamos uma boa diferença de cinco gols”, completou o argentino.

Em relação ao elenco para a temporada 2022, o comandante tricolor reforçou que a base do time foi mantida, apesar de perdas pontuais no setor de ataque e meio-campo. Ele também falou que o Fortaleza continua ativo no mercado e novos jogadores ainda podem chegar ao Pici.

“Não falta muito para fechar (elenco). Somente dois ou três jogadores podem chegar ao nosso elenco. O importante é que conservamos grande parte do elenco. É verdade que tivemos a saídas de David, Éderson e outros. Por esse motivo, no setor de meio-campo, nós estamos incorporando atletas. O mercado ainda não está fechado. Temos tempo para analisar cada situação”, disse.

O comandante elogiou a atuação dos estreantes Fernando Miguel, Juninho Capixaba e Moisés, mas pediu calma, Vojvoda destacou que os atletas ainda precisam de tempo para demonstrar o melhor desempenho.



“Eles cumpriram as funções que eu pedi. Ainda faltam mais jogos, mais conhecimentos, mais treinos para que eles possam demonstrar o que vi quando os enfrentei. No caso, o Fernando Miguel, o Capixaba que eu enfrentei ou no caso do Moisés, por meio de análises do meu staff técnico através de vídeos. Espero o melhor de cada um. Vamos com calma para que cada um possa demonstrar no devido momento”, ressaltou.

Juan Pablo Vojvoda ainda comentou acerca da disputa no gol. “Nesta situação, temos o Boeck com o rendimento demonstrado ano passado e o que ele pode fazer pelo Fortaleza. Temos o Max (Walef) com o dia-a-dia de treino. Ano passado ele não teve oportunidade de demonstrar em uma partida oficial. E, o Fernando Miguel é um goleiro reconhecido e há muito tempo está jogando Série A no futebol brasileiro. Vai ser uma boa disputa entre os goleiros. Espero que eu seja justo, essa é minha intenção, sempre pensando no melhor para o time”, completou.



