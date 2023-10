Ceará e Fortaleza marcarão presença em torneio de base em Pernambuco

Segunda edição da Copa Atlântico Sub-19 será realizada em novembro. Ceará é estreante, enquanto que Fortaleza foi vice-campeão no ano passado

Ceará e Fortaleza estão confirmados para a segunda edição da Copa Atlântico Sub-19, que será realizada no CT do Retrô, em Camaragibe, Pernambuco. O torneio, que contará ao todo com 16 equipes de todo o Brasil, ocorrerá entre os dias 1º e 7 de novembro.

A competição é formada por quatro grupos de quatro times. Além dos cearenses, o certame terá a presença de Retrô-PE, América-RN, Bahia-BA, Palmeiras-SP, Novorizontino-SP, Vitória-BA, Porto-PE, Flamengo-RJ, CRB-AL, Jacuipense-BA, Vasco-RJ, Náutico-PE, Red Bull Bragantino-SP e Botafogo-RJ.