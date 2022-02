Caucaia derrota Crato e garante vaga para a próxima fase; Icasa volta a perder

O Caucaia derrotou o Crato por 1 a 0 na tarde desta terça-feira, 8, no estádio Mirandão, em duelo válido pela 11° rodada do Campeonato Cearense. O gol da Raposa foi marcado por Leylon no primeiro tempo. O resultado deixa o tricolor na liderança isolada com 25 pontos, quatro a mais que o rival Ferroviário, segundo colocado, e também garantiu a vaga para a próxima fase do Estadual.

O triunfo decretou o fim da sequência de três empates da equipe treinada pelo técnico Roberto Carlos. Vendo o Ferroviário diminuir a distância nas últimas partidas, o Caucaia contou com os tropeços do rival para permanecer na liderança e agora volta a ampliar a vantagem restando três jogos para o fim da primeira fase.

Na última posição com apenas cinco pontos, o Crato precisa de um milagre para escapar da zona de rebaixamento. A equipe precisa, no mínimo, vencer os próximos três jogos e ainda torcer para o Icasa e o Atlético Cearense não vencerem mais no campeonato.

No jogo que abriu a rodada, o Iguatu venceu o Atlético Cearense por 2 a 0 no Domingão. Os gols foram marcos por Marcondi e França, ambos no segundo tempo. A vitória foi importante para o Azulão, uma vez que estava há quatro pontos do adversário, primeiro na zona de rebaixamento, e saltou para a quinta posição com 14 pontos.

A Águia da Precabura perdeu a chance de diminuir a vantagem para escapar da zona de rebaixamento. Com sete pontos, a equipe segue na sétima posição e a seis de distância do sexto colocado, o Icasa.

O Ferroviário empatou com o Maracanã por 1 a 1 no Elzir Cabral. A equipe começou na frente com Wandson no primeiro tempo, mas Dudu Itapajé deixou tudo igual na segunda etapa. Na estreia do novo treinador, Paulinho Kobayashi, o Ferrão empatou pela terceira vez consecutiva e viu o objetivo de liderar a primeira fase do Estadual ficar cada vez mais longe, ficando a quatro pontos do líder Caucaia.

Com apenas uma vitória nos últimos oito jogos, o Maracanã foi ultrapassado pelo Pacajus e caiu para a quarta posição, com 15 pontos na tabela.

Fechando a rodada, o Pacajus derrotou o Icasa nesta noite no estádio João Ronaldo pelo placar de 1 a 0. O gol foi marcado por Joilson no segundo tempo. O resultado coloca o Cacique do Vale na terceira posição com 16 pontos.

O Verdão a Vila volta a perder depois de cinco jogos de invencibilidade e cai para a sexta posição, com 13 pontos. A equipe do Cariri precisa apenas de mais uma vitória e um tropeço do Atlético Cearense para se garantir na primeira divisão do Campeonato Cearense.

