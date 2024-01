Aylon destaca desejo de protagonismo do Ceará para 2024: "Vai exigir muita dedicação de todos"

A reapresentação do clube está marcada para ocorrer de forma remota no dia 26 de dezembro e presencial no segundo dia de janeiro

Anunciado pelo Ceará para a próxima temporada no último dia 12, Aylon falou sobre o desafio que será defender as cores do Alvinegro e revelou o foco do clube para 2024. O novo atacante do Vovô disse estar muito preparado e motivado para fazer um bom ano.

“O Ceará é um clube enorme que vai exigir muita dedicação e trabalho de todos para conquistar os objetivos da temporada. A gente vai ter que se preparar muito para sermos protagonistas nas competições”, disse o atleta em fala ao site do clube.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a reapresentação do clube marcada de forma remota para o dia 26 de dezembro e presencialmente para o segundo dia de janeiro, o atleta começou a sentir a proximidade do torcedor já nas redes sociais, o que tem aumentado a ansiedade para o início da temporada.