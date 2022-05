Lima projeta confronto entre Ceará e Athletico-PR: "Temos que tomar muitos cuidados"

O meia-atacante Lima concedeu entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira, 5, no CT de Porangabuçu, e falou sobre o jogo entre Ceará e Athletico-PR, que ocorre neste próximo sábado, 7, na Arena da Baixada. O camisa 45 do Vovô projetou um confronto difícil contra o Furacão e alertou sobre a questão do gramado sintético do campo adversário.

“A gente sabe que é um jogo muito difícil, ainda mais jogar lá. Já joguei várias vezes contra eles. Então a gente tem que entrar bem ligado, pensamento positivo porque a gente sabe que é muito difícil e para a gente buscar a pontuar no Brasileirão”, afirmou.

Perguntado sobre como a crise que o adversário vive pode influenciar no jogo, o atleta ressaltou a dificuldade de enfrentar times sob pressão e mirou uma vitória para se recuperar no Brasileirão.

“Temos que tomar muitos cuidados. A gente sabe que (o Athletico) tem excelentes jogadores, conheço alguns lá. Com treinador novo chegando o pessoal quer mostrar trabalho. Então a gente tem que ficar ligado, ficar muito atento. Como falei, jogar lá é muito difícil em questão do gramado. Mas vamos entrar focados para buscar o resultado que a gente está precisando no Brasileirão e retomar essa sequência de vitórias”, disse.

Sem vencer no campeonato há duas rodadas, Lima falou que o time precisa repetir o que fez contra o Palmeiras na primeira rodada para sair com um bom resultado fora de casa.

“A gente tem que voltar aquela atuação que fizemos contra o Palmeiras, foi fundamental para nossa vitória. Retomar esses três pontos no Brasileirão – a gente já deixou dois jogos para trás – mas agora é ir pra cima. A gente sabe que tem um momento complicado lá do lado deles, mas pensar apenas em nós e dar sequência, esse ponto fora de casa vai ser muito importante”, falou.

Com três pontos em três partidas no Brasileirão, o Ceará figura na 15° posição e quer uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Com o mesmo número de pontos, mas com um jogo a mais, o Athletico-PR deseja encerrar uma sequência de três derrotas consecutivas.

