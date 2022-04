Torcedores recepcionam Ceará em chegada ao Paraguai antes de jogo pela Sul-Americana; veja vídeo

O Ceará desembarcou no Paraguai neste domingo, 24, para duelo diante do General Caballero pela Copa Sul-Americana. A delegação alvinegra foi recepcionada por alguns torcedores no aeroporto.

Estavam presentes os cearenses Eduardo Falcão, Paloma Rodrigues e Max Waldemar que estudam medicina em Assunção, além de Renata Gomes que é médica. Com a viagem da equipe para o duelo pela Copa Sul-Americana, aproveitaram a ocasião para tirar fotos com jogadores e apoiar o clube antes do embate.

O Vovô fará um treinamento ainda neste domingo em um campo particular da cidade e realizará outro treino na segunda-feira no mesmo local. O Alvinegro tenta repetir o feito do último confronto pelo torneio, quando venceu o Deportivo La Guaira, na Venezuela.

O Ceará enfrenta o General Caballero na próxima terça-feira, 26, às 19h15min, pela terceira fase da Copa Sul-Americana. Com vitórias diante do Independiente e do La Guaira, o Alvinegro está 100% na competição continental. (Com Iara Costa e Lennon Costa)



