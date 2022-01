Iury Castilho destaca que planejamento vencedor foi decisivo para aceitar proposta do Ceará

Reforço ofensivo para a temporada 2022, Iury Castilho ressaltou que escolheu jogar no Ceará pelo planejamento apresentado pelo clube. Em coletiva de apresentação concedida nesta terça-feira, 18, o atacante reforça que recebeu outras propostas, entretanto, sua vontade, desde o início, era atuar no clube do Porangabuçu.

“É um planejamento vencedor. Não é à toa que eu escolhi o Ceará, que está em bastante competições, eu no caso queria jogar na Série A. Como eu falei apareceu o Ceará e com uma oportunidade muito ótima para minha vida. Quero chegar aqui e trabalhar bem, pé no chão. Se Deus quiser ter uma passagem de sucesso e metas individuais, de clube, de títulos. Tem a Sul-Americana também. Quero fazer o clube estourar, a gente vem sempre com esse pensamento de vencedor. Então espero que esse ano seja bom para mim e para o clube em si”, enfatiza.

Para contratá-lo, o Ceará venceu as concorrências de Coritiba e Vasco, que também demonstraram interesse no atacante. O jogador revela que seu desejo era jogar no Ceará, desde o primeiro contato do clube. “Desde o primeiro momento que o Ceará entrou em contato comigo, eu decidi vir pro Ceará, que é um clube com uma torcida maravilhosa, já vinha acompanhando”, ressalta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Atacantes chegam ao Ceará com a missão de melhor números ofensivos do time em 2022

Tiago Nunes testa negativo para Covid-19 e volta a comandar os treinos do Ceará

Ceará anuncia a contratação do zagueiro Lucas Ribeiro para a temporada 2022

Destaque no CSA-AL na temporada passada, o jogador de 26 anos foi emprestado pelo Portimonense, de Portugal, até o final do ano por 150 mil euros (cerca de R$ 960 mil), com opção de compra. “Tive outras propostas sim. Mas eu com meus empresários, desde que chegou o primeiro contato do Ceará eu falei que eu queria jogar no Ceará, que a gente tem muita vontade até porque ser no Nordeste, eu me adaptei bem lá em Alagoas, espero me adaptar bem aqui em Fortaleza também. Foi muito difícil porque teve o time português lá (Portimonense), mas eu me manifestei, pedi pra ir para o Ceará”, completa.

Sobre qual posição prefere atuar, Iury reforça que o mais importante é estar em campo e contribuir com a equipe. “A preferência é jogar. Nos últimos jogos, eu vinha jogando aberto, mas também jogo de centroavante. Nos últimos jogos, eu venho jogando aberto pela beirada, na ponta esquerda. Mas, se for preciso, o professor opta por me botar aberto, vindo de trás ou de centroavante, eu jogo, claro. Hoje o jogador joga duas, três posições. Onde o professor me botar vou trabalhar para estar bem e ajudar o Ceará”, afirma o jogador.

Recuperado, após testar positivo para Covid-19, Iury Castilho se juntou ao grupo alvinegro e participou do primeiro treinamento no último sábado, 15. “Foi ruim. Cheguei todo empolgado. Queria me apresentar, treinar logo. A gente treina um pouco nas férias, mas não é a mesma coisa. Queria chegar treinando. Foi um pouco chato. Fiquei sete dias isolado no hotel trancado. Fiquei comendo as paredes, mas passou graças a Deus. A Covid acabou prejudicando, mas eu já voltei a treinar. Acho que mais uns dois, três treinos já estarei no nível do grupo”, relata.

Iury foi destaque do CSA-AL na Série B 2021, com 10 gols marcados. Na temporada completa, balançou as redes 11 vezes, deu cinco assistências. “Todo atacante que chega tem que fazer gol. Acho que eu vou me entregar muito, pode ter certeza. Vou trabalhar bastante para que eu possa fazer bastante gols ou jogar de centroavante ou aberto. Retribuir com gols, o trabalho que a gente vem fazendo nessa pré-temporada. A gente tem que ir passo a passo, trabalhar e conforme a gente for jogando as coisas vão dando certo. Crer em Deus que as coisas vão dar certo e que vai ser um ano muito feliz pra gente”, ressalta.



Tags