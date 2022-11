Ao vivo: assista ao programa Esportes do POVO desta terça-feira (1º/11)

O Esportes do POVO é exibido na TV, pelo canal FDR (48.1), na rádio O POVO CBN (FM 95,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta terça-feira, 1º, do programa Esportes do POVO, comenta sobre a derrota do Ceará diante do Fluminense e da próxima partida do Fortaleza contra o Palmeiras. Fala também sobre o regulamento do Campeonato Cearense 2023.

O Ceará perdeu para o Fluminense por 1 a 0, na noite desta segunda-feira, 31, no Castelão. Com a derrota, o Ceará segue na zona de rebaixamento, com 34 pontos. O time agora volta-se para a partida contra o Corinthians, no fim de semana.



O Tricolor do Pici iniciou os trabalhos visando o Palmeiras neste domingo, 30, a partir das 9 horas, no centro de excelência Alcides Santos. As equipes se enfrentam no Allianz Parque, às 16 horas, em duelo válido pela 35ª rodada do Brasileirão.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assista ao vivo o Esportes do POVO desta terça-feira, 1º, a partir das 11 horas:

Tags