Só pensa no trabalho? Confira 7 dicas para evitar ser consumido pelo seu emprego

Dica 7

Procure ajuda psicológica

A Síndrome de Burnout é uma doença ocupacional. Crédito: Pexels

Se você já tentou de tudo e continua pensando no trabalho sem parar, a dica final é procurar ajuda psicológica. Pode ser que você esteja à beira de uma Síndrome do Burnout, o esgotamento mental causado pelo estresse crônico com o trabalho. “Ele se relaciona com a carga de trabalho intensa e prolongada, trabalho excessivo, e culturas tóxicas dentro dos ambientes de trabalho”, define Jessyka.