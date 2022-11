Por que o Brasil não disputará amistosos dias antes da Copa do Mundo

Sem jogar desde a vitória por 5 a 1 contra a Tunísia no dia 27 de setembro, o Brasil é uma das poucas seleções favoritas que não realizará nenhum jogo nesta reta final de preparação para a Copa do Mundo de 2022.

Seleções como Bélgica, Argentina, Espanha e Portugal realizaram ou realizarão amistosos dias antes da estreia no torneio. Mas por que o Brasil não disputará? O Esportes O POVO explica abaixo.



Brasil é uma das seleções mais desgastadas

Um estudo divulgado pela Federação Internacional de Jogadores Profissionais (FIFPRO) mostrou que a seleção brasileira é uma das mais desgastadas dentre as 32 seleções que disputarão a Copa do Mundo. O Brasil se junta a Portugal e México como países mais “cansados”, tendo os dois primeiros mais de 30.000 minutos jogados pelo seus jogadores entre agosto e outubro de 2022.

O Brasil aparece em primeiro dentre as seleções com mais jogadores que realizaram jogos consecutivos, que são aquelas partidas em que os profissionais não têm o tempo mínimo de cinco dias para recuperação ideal. O estudo usa o exemplo de Vinícius Júnior que realizou 72% dos confrontos sob essas circunstâncias, quando o risco de lesão é maior.



Lesões preocupam

As lesões também são um problema que afeta todas as seleções. Na seleção brasileira, Lucas Paquetá, Antony e Richarlison se recuperaram de lesões recentemente. Marquinhos desfalcou o PSG por desconforto muscular e Danilo e Bremer, que jogaram na noite de domingo, 13, merecem uma atenção especial acerca do risco alto de lesão.

A França, assim como o Brasil, também não realizará amistosos antes da Copa. Isso se deve, em maior parte, pelos inúmeros desfalques que a seleção sofreu por lesão: Paul Pogba, N’golo Kanté, Presnel Kimpembe e, na última terça, 15, Cristpopher Nkunku, este durante os treinos preparatórios para o Mundial. Eles serão ausência no Mundial.

Planejamento da seleção

Visto todo o desgaste sofrido pelos seus jogadores, a comissão técnica da seleção canarinha preparou um planejamento que visa recuperar o físico dos atletas. Na segunda e terça-feira os treinos foram de recuperação para reequilibrar a parte física.

Na quarta-feira, 16, a seleção começou uma carga de treinos mais intensa e direcionada para a estreia na competição, no dia 24 de novembro, contra a Sérvia. Este tipo de treino deve se repetir para quinta e sexta-feira.



