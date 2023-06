Startups, metaverso, sustentabilidade: diferentes olhares para a economia

Seja pelo universo das criptomoedas, no desenvolvimento de modelos de negócio inovadores ou em reajustes fiscais, a economia existe em diversos aspectos da sociedade. A seguir, vamos compartilhar com você reportagens e documentários com algumas dessas perspectivas.

Inovação e startups

A inovação já faz parte do cotidiano das pessoas. Entenda como as startups ajudam o desenvolvimento da sociedade e da economia nesta reportagem do O POVO+.

Metaverso, criptomoedas e NFTs



A partir de um processo que envolve a reprodução de dados e elementos reais por outros iguais em formato digital, os tokens não-fungíveis permitem que itens exclusivos sejam comprados, vendidos e comercializados por meio da tecnologia blockchain. Entenda mais sobre o assunto nesta reportagem especial do O POVO+.

Retomada da economia: do que o Brasil precisa para se recuperar

Entender a realidade atual é o primeiro passo para conseguir mudá-la. Essa é a proposta do projeto Retomada da Economia, uma reportagem seriada que mostra o que é preciso para que o Brasil retome de fato a economia pré-pandemia.

Confira o primeiro episódio da série: Brasileiro consome 30% menos em 5 anos e efeito cascata atinge mercado de trabalho



Economia da Escassez: série de reportagens que faz um recorte sobre os impactos econômicos da pandemia do coronavírus em nossas vidas. Mostra como todos empobrecemos juntos, situação que se agrava para quem já vive em uma realidade de baixa renda.

do coronavírus em nossas vidas. Mostra como todos empobrecemos juntos, situação que se agrava para quem já vive em uma realidade de baixa renda. De Olhos para o Mar: tradição e sustentabilidade no Ceará: documentário se debruça sobre a relação de tradição entre mar e cidade, além da sustentabilidade social no litoral cearense. Não deixe de conferir também a série de reportagens Década do Oceano, especial do O POVO+.

Os sinais que a economia brasileira dá após seis meses de governo: uma conjuntura com os principais indicadores do cenário econômico brasileiro no primeiro semestre de 2023.