Bastidores da Redação: a criação da reportagem "Meu quintal é o mar"

No segundo episódio de Bastidores da Redação, venha mergulhar nos processos de jornalismo do O POVO+, da pauta à reportagem final

Bastidores da Redação é a série do O POVO que compartilha com o leitor as curiosidades da redação O POVO+ a partir de bate-papos com os profissionais que vão às ruas (praias e onde for necessário) em busca das notícias.

Para este segundo episódio, convidamos a jornalista Karyne Lane, que fala sobre o processo de construção da reportagem especial Meu quintal é o mar: da Barra do Ceará à Sabiaguaba, um mergulho na orla que reflete Fortaleza.

A relação com a Cidade



Karyne sempre teve uma relação muito próxima com Fortaleza, cidade onde vive desde que nasceu. Um de seus hobbies favoritos é percorrer o lugar, conhecendo novos locais, e o mar é um deles. “Eu sou apaixonada por Fortaleza, e cada viagem que eu dou assim nesses lugares, eu descubro mais coisas sobre a Cidade, outros lugares que eu não conhecia e fico mais apaixonada, eu fico mais instigada a conhecer mais", relata.

E foi nesse cenário que nasceu a pauta para a reportagem especial Meu quintal é o mar. Era o aniversário de 297 anos de Fortaleza, e a editora do O POVO+, Regina Ribeiro, trouxe a sugestão de abordar “o mar como quintal” em Fortaleza para essa data.

Karyne conta que sentiu uma conexão imediata com a ideia. “Ela falou da pauta, eu já tinha um passado pessoal de intimidade com a Cidade, então me identifiquei muito.”



Imagem mostra marcas de pessoas no aterro da praia de Iracema junto ao mar Crédito: JÚLIO CAESAR

A missão

Karyne tinha um prazo apertado para entregar a reportagem. Barra do Ceará, Vila do Mar, Moura Brasil, Poço da Draga, Praia de Iracema, Praia do Mucuripe, Praia do Futuro, Serviluz e Sabiaguaba. A jornalista percorreu todos esses pontos-chaves pela orla de Fortaleza na missão de encontrar os personagens principais que teriam suas histórias contadas na reportagem especial.

A repórter conta que “tudo faz a diferença no trabalho final quando se faz uma reportagem”. Ela explica como foi importante ir às ruas e entrevistar as pessoas pessoalmente. “Essa pauta teve um grande trunfo que foi o in loco. Ir a campo e conversar olhando no olho da fonte, sentindo o que ela está transmitindo e ao mesmo tempo o entorno. Tudo isso influencia em como você vai escrever o texto, tudo isso influencia em como você vai perceber, como vai estruturar o texto.”

Além das entrevistas com moradores da orla, Karyne também precisou mergulhar fundo no tema da reportagem. Era importante entender sobre a história de Fortaleza com o mar. A pesquisa ocorreu por meio de livros, materiais históricos e mais entrevistas com especialistas na área. “Você vai ter que pesquisar e vai ter que ler, porque se você vai escrever sobre um assunto, você tem que minimamente entendê-lo. Não dá para escrever sem compreender”, explica.

Mesa de trabalho de Karyne Lane. Livro "Cidade de água e sal", de Paulo Linhares. Crédito: Arquivo pessoal

A grande mochila de costura

Alguns jornalistas têm certas particularidades em seu processo de escrita. Para Karyne Lane, o documento que redige o seu texto principal seria como uma grande mochila onde ela deposita todos os elementos necessários. Pouco a pouco, ela vai adicionando nomes, fontes, perguntas que vão aparecendo. A partir desses materiais, a repórter passa a visualizar a estrutura da reportagem, entendendo como irá costurar o texto.

“Eu vou escrevendo e costurando. Eu gosto muito de fazer esse negócio da costura do texto. Quando eu vejo que o material que eu tenho tem muitas coisas que estão conectadas, eu penso como eu vou apresentar essas informações para o leitor de uma forma que ele perceba como esses assuntos são aliados. Então, eu vou trazendo ele ‘todo costuradinho’. Termina um parágrafo falando de uma coisa, no outro começo com algo ligado àquilo, e o texto vai nascendo”, detalha.

Ao fundo, a fotógrafa Fernanda Barros fotografando durante a reportagem. Crédito: Arquivo pessoal

Reportagem para além do texto

O botão de play com o som das ondas do mar abrindo a reportagem já denotava o quanto ela seria especial. Mais para a frente, nos deparamos com um infográfico mostrando um comparativo do IDH dos bairros da orla de Fortaleza. Depois, encontramos um recurso chamado “antes e depois”, em que Karyne colocou fotos de Fortaleza antigamente e atualmente, permitindo que o leitor observe a passagem do tempo. Para fechar com chave de ouro, uma playlist de “Canções para ouvir Fortaleza”.

Todos esses materiais estão na reportagem Meu quintal é o mar: da Barra do Ceará à Sabiaguaba, um mergulho na orla que reflete Fortaleza. É uma característica do O POVO+, sempre oferecer esses recursos a mais que enriquecem a experiência de leitura em seus conteúdos. “Um material, um recurso, uma visualização, alguma coisa a mais que aquele leitor não vai encontrar em nenhum outro lugar. (...) Então eu acho que vale muito a pena investir em recursos visuais”, Karyne comenta.

Garoto morador do Vila do Mar, observa a paisagem que lhe é cotidiana Crédito: FERNANDA BARROS

Um olhar sensível no fazer jornalístico

Karyne descreveu a “missão” inteira de fazer a reportagem como uma experiência apaixonante. Ela afirma que tentou refletir no texto essa paixão. “Como é precioso você ter essa experiência, a oportunidade de entrevistar fontes, entrevistar figuras que habitam esse lugar com tanta propriedade. Pessoas jovens, pessoas mais velhas. Cada uma com seu ponto de vista, cada uma com seu grande arcabouço de vivências”, reflete.

Fotógrafa Fernanda Barros fotografando durante a reportagem Crédito: Arquivo pessoal

Sobre Karyne Lane

Com trajetória acadêmica pela Universidade Federal do Cariri (UFCA) e Universidade Federal do Ceará (UFC), ingressoiu no O POVO pela 27ª turma de Novos Talentos e, antes de se tornar repórter do O POVO+, função que exerce atualmente, foi estagiária da editoria de Economia. Foi agraciada com premiações como o Prêmio AMIRGS de Jornalismo pela reportagem “Mudanças no mercado de saúde no Brasil” e prêmio Sintaf de Jornalismo, com a reportagem “Pobreza menstrual: quando a dignidade custa mais caro para quem tem útero”.

Na foto, a repórter Karyne Lane. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Sobre O POVO+



