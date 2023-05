5 conteúdos exclusivos do O POVO+ para você assistir gratuitamente

Cinema, memória, arte e história são alguns dos temas que podem ser encontrados no streaming de jornalismo e cultura do O POVO

1- PADRE CÍCERO

“Padre Cícero: os milagres de Juazeiro” foi o primeiro filme longa-metragem colorido produzido no Ceará, lançado em 1976. Também conhecido como o primeiro ficcional no Brasil sobre Padre Cícero e os famosos milagres em Juazeiro do Norte. Junte-se a alguns dos integrantes da obra em uma viagem no tempo pela História do cinema cearense.

Nesse documentário exclusivo, você vai encontrar depoimentos dos profissionais que participaram da produção e ver nomes como Helder Martins de Moraes (diretor), Elvira Sá de Moraes (produtora executiva), Ana Miranda, Haroldo Serra e Ricardo Guilherme (atores). Clique aqui para assistir ao documentário exclusivo gratuitamente.



Padre Cícero: Os milagres de Juazeiro Crédito: O POVO

2- MAINHA



Conheça a história de um dos matadores mais procurados do Nordeste. No primeiro episódio dessa série original OP+, saiba por que Mainha, figura que surge nos anos 1980 como o maior pistoleiro do Nordeste, estampava as páginas policiais como o assassino mais procurado do Ceará. Clique aqui para assistir ao primeiro episódio da série gratuitamente.



Mainha: Com a morte nos olhos Crédito: O POVO

3- BAILARINA FANTASMA

O Theatro José de Alencar (TJA) sediou muitos shows, peças e apresentações responsáveis pelo protagonismo artístico do Ceará. Mas nem todas as histórias foram realmente vistas pelo grande público. Ao longo dos anos, relatos sobre a aparição de uma misteriosa bailarina, pelos espaços do TJA, alimentaram fantasias e sensações em funcionários e espectadores acerca da memória desse espaço construído em um Brasil do começo do século passado.

Essa história inspirou uma viagem pela ficção documental em "A Bailarina Fantasma", livro da escritora Socorro Acioli, que abraça a história de construção do Theatro ao materializar as sensações de seu passado. Assista ao filme gratuitamente.



Bailarina Fantasma, Theatro José de Alencar Crédito: O POVO

4- GUERRA SEM FIM



A série original O POVO+ “Guerra sem fim” mergulha nas consequências da presença das facções para as comunidades e famílias. Assista ao primeiro episódio, gratuitamente, e entenda o cotidiano de terror de famílias cearenses expulsas por facções criminosas nos territórios do medo.

Guerra sem fim: refugiados urbanos Crédito: O POVO

5- VOO 168

Voo 168 Crédito: O POVO

Há pouco mais de 40 anos, Pacatuba, uma pequena cidade do Ceará, assombrava-se diante de um dos maiores acidentes da aviação brasileira na época. Da memória ao luto, uma história contada por depoimentos inéditos daqueles que tiveram suas vidas marcadas pela tragédia que chocou o País. Confira materiais exclusivos dessa história aqui.

Filmes para assistir Crédito: Foto de Tima Miroshnichenko, Pexels

