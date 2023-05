Confira novidades do O POVO+

No O POVO+, o assinante tem acesso a um mundo de possibilidades. Filmes e Séries, Reportagens Especiais, Podcasts, Web Stories, Opinião/Crônicas, além de um Clube de vantagens repleto de descontos e benefícios fazem parte da plataforma streaming do O POVO.

São muitos os conteúdos exclusivos publicados todos os dias e a fim de colaborar com a sua navegação e ajudá-lo a usufruir de tantas informações valiosas, vamos guiá-lo, apresentando alguns dos conteúdos publicados recentemente no OP+.



Prepara o roteiro:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Filmes e Séries



Vai um cineminha? Pegue a pipoca e confira os últimos filmes e séries disponíveis exclusivamente para os assinantes do O POVO+.



Cinema Crédito: ADOBE STOCK

Uma equipe, seis dias de viagem, três municípios. Conheça os impactos das mudanças climáticas no Ceará neste documentário especial.

Um filme feito a partir de um poema? Essa é a proposta de Arquitetura do Gesto. A partir de leituras e releituras do poema "Arquitetura de interiores" de Ana Martins Marques, o filme se desdobra sobre a relação entre os nossos corpos e os espaços prediletos de nossas casas.

Reportagens

Confira a reportagem especial "Luta antimanicomial e arte: espelhos da sociedade", que traz iniciativas históricas de luta antimanicomial e de reforma psiquiátrica, que aliam os campos da arte e da saúde mental.

Fóssil do Ubirajara jubatus vai para o Museu do Cariri. Entenda os detalhes no último episódio de Mundo dos Fósseis.

Ilustração do artista Artur Victor (@artur.vict no Instagram) para o movimento UbijaraBelongsToBR. Crédito: Artur Victor



No Episódio 19 do Projeto Legados, conhecemos a história de Dona Noélia Fontenelle, pela voz de seu filho, Yuri Fontenelle. Aos 38 anos, ele recorda as brincadeiras culinárias com os irmãos e fala sobre os desafios e planos de expansão.



Você já conferiu as últimas Páginas Azuis? Na entrevista desta semana, André Haguette, reflete sobre sua trajetória como cientista social. Ele é articulista do O POVO e pesquisador aposentado da Universidade Federal do Ceará (UFC).



No Fica a Dica desta semana, separamos 7 dicas de rodízios diferenciados, para quem quer experimentar uma opção para além da boa e velha pizza.



Colunas

O POVO+ conta com um time de colunistas das mais variadas áreas, que trazem opinião, crônicas e artigos. A seguir, algumas das publicações mais recentes:

Web Stories



Não podemos esquecer dos Web Stories! Recurso interativo próprio do OP+, sempre traz informações interessantes que podem dialogar com reportagens maiores.



Confira os últimos conteúdos nesse formato:

Uma homenagem à rainha do rock nacional: Rita Lee, inesquecível!

Uma breve viagem no tempo: Tecnologias em desuso

Um compilado de filmes com extraterrestres: Ovnis nos cinemas



Rita Lee se apresentou durante os 450 anos de São Paulo, em 2004; show especial será exibido na TV Cultura neste sábado Crédito: Divulgação

Economize com o Clube OP+



Você sabia que os assinantes do O POVO+ tem acesso também ao Clube O POVO+? É um clube de vantagens, repleto de descontos e benefícios em dezenas de empresas parceiras. Portanto, assinando o OP+, além de poder ler diversas reportagens, assistir a filmes e séries, conhecer vários colunistas, você ainda pode usufruir do Clube.

Marcas como Domino’s, Burger King, Alura, LivUp, Evino, Dell e muitas outras opções. O POVO+ é um super parceiro para ajudá-lo a economizar. Utilizando os descontos e vantagens disponíveis com o Clube, você pode ter poupado mais do que o valor que pagou pela assinatura!

Explore mais!



Nossa jornada por hoje chega ao fim, mas ainda há muito o que explorar.

Fique atento que - em breve - traremos mais indicações.

Ainda não é assinante? Não perca tempo! Clique aqui e assine já!