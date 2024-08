Brasil: Jogos das Paralimpíadas hoje, 29; horário e onde assistir

Fique por dentro da programação do Time Brasil nos Jogos das Paralimpíadas 2024 hoje, quinta, 29 de agosto (29/08). Confira horário, modalidades e grupos

As Paralimpíadas Paris 2024 têm o inicio de suas disputas hoje, 29 de agosto 2024, com as competições acontecendo até o dia 8 de setembro. Confira a seguir quais modalidades o Time Brasil disputará hoje, quinta-feira, 29 de agosto (29/08), e veja ao final do texto onde assistir ao vivo.

Jogos do Brasil nas Paralimpíadas hoje (29/08): onde assistir ao vivo

TV

Sportv

Online

Globoplay

Olympics.com (site e YouTube)

Programação do Brasil nos Jogos das Paralimpíadas 2024: calendário da natação



A natação é um dos esportes paralímpicos originais e uma das modalidades mais populares. A competição acontece de 29 de agosto a 7 de setembro nos Jogos Paralímpicos de 2024 e o Brasil tem uma trajetória de destaque.

Com 125 medalhas, a natação é a segunda modalidade brasileira com mais pódios nos Jogos Paralímpicos, atrás apenas do atletismo. Daniel Dias é o maior medalhista paralímpico brasileiro e também é o maior nadador paralímpico masculino, ele possui 26 medalhas.

Apesar do atleta não estar mais competindo, o Brasil está bem representado no esporte: o maior medalhista da delegação deste ano é Phelipe Rodrigues, nadador que já subiu no pódio 8 vezes.