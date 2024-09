Descendentes de Eiffel querem que anéis olímpicos sejam removidos logo

Anéis olímpicos na Torre EIffel para as Olimpíadas de Paris 2024 Crédito: Fabrice COFFRINI / AFP

Os descendentes do criador da Torre Eiffel pediram que os anéis olímpicos instalados neste símbolo de Paris fossem transmitidos "simbolicamente" a Los Angeles antes do final de 2024, quatro anos antes do desejado pela Prefeitura. Em um comunicado enviado no domingo à noite, a Associação dos Descendentes de Gustave Eiffel (ADGE) reafirmou a sua "opinião desfavorável" à "manutenção definitiva dos anéis" para além de 2024, "sem ter anunciado uma data clara para a sua retirada". Na sexta-feira, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, reiterou o desejo de ver os anéis instalados neste monumento histórico, que pertence à cidade, pelo menos até os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028.