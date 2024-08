Programação das Olimpíadas sexta, 9: horário e onde assistir aos Jogos

Confira a programação completa com horário dos Jogos Olímpicos desta sexta, dia 9 de agosto (09/08), e veja onde assistir ao vivo

Nesta sexta-feira, dia 9 de agosto (09/08), 23 modalidades vão entrar em disputa. Confira quais são e fique por dentro da programação completa de cada uma.

Nesta sexta-feira, o Brasil busca medalha apenas no vôlei de praia, com a dupla Ana Patrícia e Duda contra as canadenses Melissa e Brandie.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

VEJA os momentos mais emocionantes das Olimpíadas 2024 até agora