Medalhas: quadro completo e atualizado hoje, 8, nas Olimpíadas 2024

Confira o ranking de países medalhistas nas Olimpíadas 2024 nesta quinta-feira, 8 Crédito: Luiza Moraes/COB

A quinta-feira, 8 de agosto (08/08), começou com o Brasil em destaque após o skatista Augusto Akio alcançar a medalha de bronze na modalidade skate park nas Olimpíadas de Paris 2024. No pódio, ao lado do brasileiro, estavam as norte-americanas Keegan Palmer (ouro) e Tom Schaar (prata). Com a vitória de Augusto, o País estaciona na 18ª colocação no quadro geral de medalhas, com duas medalhas de ouro. As conquistas foram adquiridas por Rebeca Andrade e Beatriz Souza

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Após ver rivais asiáticos por muito tempo na liderança do quadro de medalhas, os Estados Unidos finalmente chegou na primeira colocação. Com 27 medalhas de ouro, os americanos ultrapassaram os chineses que agora estão na segunda colocação com 25 conquistas.

Quadro de medalhas das Olimpíadas atualizado hoje, 8 CONFIRA AQUI o quadro de medalhas Medalha olímpica: história, quanto custa e curiosidades Os Jogos Olímpicos de verão voltam a Paris 100 anos depois da última edição realizada na cidade. Para comemorar o marco, o comitê organizador estabeleceu uma parceria com a joalheria e relojoaria Chaumet para criar o design das medalhas.

A empresa faz parte da holding LVMH, especialista em artigos de luxo e proprietária de outras marcas como Louis Vuitton, Givenchy e Chandon. Com tanta sofisticação envolvida, surge a dúvida de quanto custa para produzir as medalhas. Conheça a seguir a história do prêmio esportivo, o seu valor de produção e quanto ela pode valer para o atleta.

As medalhas olímpicas são realmente de ouro? Nos primeiros Jogos Olímpicos da era moderna, realizados na cidade de Atenas, em 1896, o vencedor recebia um ramo de oliveira e uma medalha de prata. James B. Connolly, de Massachusetts, Estados Unidos, foi o primeiro campeão olímpico moderno a receber esse prêmio. Somente nos Jogos Olímpicos de Saint Louis, em 1904, medalhas de ouro, prata e bronze foram concedidas para o primeiro, segundo e terceiro lugares. Com exceção das medalhas dos eventos equestres de 1956, as medalhas dos Jogos Olímpicos foram padronizadas a partir de 1928. De um lado, havia o desenho tradicional da deusa da vitória, segurando uma palma na mão esquerda e uma coroa de vencedor na mão direita. Do outro, um campeão olímpico era carregado triunfalmente pela multidão, com um estádio olímpico ao fundo.

Regulamentadas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), as medalhas devem exibir a deusa grega da vitória, o emblema olímpico, o nome completo dos Jogos em questão, o nome do esporte ou disciplina em questão. Além disso, elas devem refletir a aparência visual, além de elementos culturais e estéticos selecionados pelo Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos (OCOG). As medalhas dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, por exemplo, combinavam metal com jade. Mas assim como as primeiras concedidas, até hoje, as medalhas de ouro olímpicas são feitas principalmente de prata, com apenas uma pequena porcentagem de ouro.