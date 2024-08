Enquanto isso em Paris: Brasil soma bronze no taekwondo e garante medalha com vôlei de praia

Apesar das classificações encaminhadas no vôlei de praia, com medalha garantida, e na ginástica rítmica, Brasil viveu frustração com eliminação do vôlei feminino e quase pódio de Ana Marcela Cunha

Em um jogo pegado, com direito a tie-break, as brasileiras superaram as australianas Mariafe e Clancy nas semifinais da modalidade por 2 sets a 1 , com parciais de 20/22, 21/15 e 15/12. Com a vaga na final, a dupla já tem lugar no pódio garantido. A decisão irá ocorrer na próxima sexta-feira, 9, às 17h30min.

Mais uma conquista para o Brasil nas Olimpíadas de Paris-2024 . De virada, o brasileiro Edival Pontes, conhecido como Netinho, venceu o espanhol Javier Perez por 2 a 1 e conquistou mais um bronze para o Time Brasil nos Jogos Olímpicos. Além dele, o time verde e amarela também tem uma medalha garantida, com a dupla do vôlei de praia Ana Patrícia e Duda.

Ainda nas águas, mas fora do rio Sena, a frustração também ficou para Isaquias Queiroz. Na canoagem dupla, pela prova final, o medalhista junto a Jacky Godmann acabou chorando ao final do embate após terminar o C2 500 metros na oitava posição .

"A única avaliação que eu faço é exatamente a quê? Esqueci o nome do atleta agora do triatlo. Porque a partir do quarto ninguém lembra. Foi um resultado muito horrível em cima do que a gente trabalhou, do que o Lauro (técnico) trabalhou. Do que o Comitê Olímpico investiu na gente", frisou.

Classificações alcançadas

Pela mesma modalidade de Isaquias Queiroz e Jacky Godmann, a canoagem velocidade, quem alcançou o avanço foi a brasileira Valdenice Conceição. Ela terminou a prova classificatória em segundo, com tempo de 48s57, e atrás apenas da polonesa Dorota Borowska conquistou a classificação direta para as semifinais dos 200 metros.

E na luta olímpica, Giullia Penalber terá mais uma chance de buscar um espaço no pódio. Com a derrota da chinesa Kexin Hong para a moldava Anastasia Nichita, a brasileira vai para a repescagem da modalidade de até 57kgs contra a alemã Sandra Paruzsewski. O embate ocorrerá nesta sexta-feira, 9, às 6 horas. Quem vencr avança para a disputa do bronze.