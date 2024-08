Brasileiro Netinho conquista bronze no taekwondo ao vencer espanhol

O Brasil é bronze no Taekwondo das Olimpíadas de Paris-2024. Edival Pontes, conhecido como Netinho, venceu o espanhol Javier Perez por 2 a 1 na decisão em embate disputado no Grand Palais, na França.

Na primeira rodada, o espanhol levou a melhor ao marcar três pontos, mas logo o brasileiro correu atrás da igualdade no placar. No segundo round, a disputa foi mais igualitária, mas Javier ficou com a vantagem final e a decisão ficou para o último tempo. Com garra, Netinho conseguiu a vitória no último tempo por 4 a 3, totalizando 11 pontos para o brasileiro.

Edival conquistou espaço na briga pelo bronze após ir para a repescagem. Na etapa, ele venceu o turco Hakan Recber por 2 a 1, conseguindo um lugar na briga pelo terceiro lugar no pódio.