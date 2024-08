Brasileiro Luiz Maurício fica em 11º lugar na final do lançamento de dardo da Olimpíada

O Brasil terminou a final do lançamento de dardo na 11ª posição das Olimpíadas de Paris-2024. Com três lançamentos executados, Luiz Maurício ficou com a marca máxima de 80.67 na modalidade, ficando de fora do pódio.

Na primeira rodada de lançamento, ele alcançou a marca de 80.67. Em seguida, na segunda rodada, o brasileiro fez uma média mais baixa, colocando o dardo na marca de 78.67, e ficou de fora da disputa restante após o terceiro lançamento, que acabou queimado. No ranking geral, Luiz Maurício finaliza na 11ª colocação.

Pela média, ele não seguiu nos lançamentos finais, já que apenas os oito melhores avançam após as três primeiras séries.