Brasil nas Olimpíadas sexta, 9: horário e onde assistir aos Jogos

Fique por dentro da programação do Time Brasil nos Jogos das Olimpíadas 2024 nesta sexta, 9 de agosto (09/08). Confira horários, modalidades e grupos

As Olimpíadas Paris 2024 estão na última semana. Confira a seguir programação com horário e onde assistir ao vivo aos Jogos do Time Brasil nesta sexta-feira, 9 de agosto (09/08).

"Coisas que é melhor nem pensar": o que atletas viram no rio Sena; ENTENDA

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Programação do Brasil nos Jogos das Olimpíadas nesta sexta (09/08) com horário

Atletismo



06h05 - Revezamento 4x400m Masculino - 1ª Rodada



15h13 - Salto Triplo Masculino - Final (Alison dos Santos)



16h45 - 400m com barreiras Masculino - Final (Alison dos Santos)



Canoagem velocidade

06h30 - Canoa Individual (C1) 1000m Masculino - Semifinal (Isaquias Queiroz)



Levantamento de peso

14h30 - 71kg Feminino (Amanda Schott)



Luta



06h - Luta Livre 57kg Feminino - repescagem (Giullia Penalber x Sandra Pakuszewski)



Maratona aquática



09h00 - Masculino 10km (Guilherme Costa)

Taekwondo

04h09 - até 67kg Feminino, oitavas de final (Caroline Santos x Sasikarn Tongchan)

04h21 - até 68kg Masculino, oitavas de final (Henrique Rodrigues x Saleh Elsharabaty)

Vela



06h43 - Dinghy Misto - Disputa por medalha (com Henrique Haddad e Isabel Swan)



07h18 - Multicasco Misto - Disputa por medalha (com João Siemsen e Marina Arndt)



08h03 - Kite Masculino (com Bruno Lobo)

Vôlei de praia

17h30 - Feminino - Disputa pela medalha de ouro (Duda e Ana Patrícia x Melissa e Brandie)



Uniforme do Brasil nas Olimpíadas: VEJA quem fez e por que causou polêmica