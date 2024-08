Brasil na programação das Olimpíadas hoje, 8: horários e onde assistir

As Olimpíadas Paris 2024 começaram oficialmente no dia 26 de julho de 2024, mas as disputas continuam e serão finalizadas em 11 de agosto. Confira a seguir quais modalidades o Time Brasil disputará hoje, quinta-feira, 8 de agosto (08/08), e veja ao final do texto onde assistir ao vivo.

Programação do Brasil nos Jogos das Olimpíadas hoje (08/08)

Atletismo



05h25 - Arremesso de Peso Feminino - Classificação (com Ana Caroline Silva e Lívia Avancini)



06h35 - Revezamento 4x100m Masculino - 1ª Rodada



15h35 - Lançamento de Dardo Masculino - Final (com Luiz Maurício da Silva)



Canoagem velocidade

05h30 - Canoa Individual (C1) 200m Feminino - Eliminatórias (com Valdenice do Nascimento)



06h20 - C2 500m Masculino - Semifinais (com Isaquias Queiroz e Jacky Godmann)



Luta



06h - Luta Livre 57kg Feminino - Oitavas de final (Giullia Penalber x Rckaela Aquino)



Maratona aquática



02h30 - Feminino 10km (com Ana Marcela Cunha e Viviane Jungblut)



Pentatlo moderno

09h30 - Feminino - Prova de Esgrima - Rodada classificação (com Isabela Abreu)

Taekwondo

04h09 - até 57kg Feminino, oitavas de final (Maria Clara Pacheco x Stacey Hymer)

04h21 - até 68kg Masculino, oitavas de final (Edival Pontes x Zaid Kareem)

Vela



06h43 - Dinghy Misto - Disputa por medalha (com Henrique Haddad e Isabel Swan)



07h18 - Multicasco Misto - Disputa por medalha (com João Siemsen e Marina Arndt)



08h03 - Kite Masculino (com Bruno Lobo)

Vôlei

11h - Feminino - Semifinais (Brasil x USA)



Vôlei de praia

16h - Feminino - Semifinal (Duda e Ana Patrícia x Clancy e Mariafe)



