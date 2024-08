Ana Patrícia e Duda batem australianas e garantem medalha para o Brasil no vôlei de praia após oito anos

Dupla brasileira superou as australianas Mariafe e Clancy por 2 sets a 1, com parciais de 20/22, 21/15 e 15/12

O Brasil está na disputa pelo pelo vôlei de praia nas Olimpíadas de Paris-2024 com medalha garantida para a modalidade após oito anos. Na tarde desta quinta-feira, 8, a dupla Ana Patrícia e Duda superou as australianas Mariafe e Clancy por 2 sets a 1, com parciais de 20/22, 21/15 e 15/12.

Desde os minutos iniciais, a partida foi pegada entre as duplas na Arena Torre Eiffel. No primeiro set, apesar de o Brasil conseguir alcançar uma vantagem de seis pontos, o tempo terminou com vantagem australiana de 22 a 20. No segundo set, a dificuldade seguiu, com as duplas se perseguindo, mas Ana Patrícia e Duda conseguiram somar a superioridade em 21 a 15, fazendo o embate ir para o tie-break.

No terceiro tempo, a dupla brasileira seguiu buscando a vaga na final, trabalhando também sob o erro das australianas. Apesar do placar pegado, as brasileiras levaram a melhor por 15 a 12