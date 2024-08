Ana Caroline e Livia Avancini são eliminadas no arremesso de peso nas Olimpíadas de Paris

As brasileiras Ana Caroline Silva e Livia Avancini não conseguiram se classificar para as finais do arremesso de peso feminino nas Olimpíadas de Paris 2024. As classificatórias aconteceram na manhã desta quinta-feira, 8, no Stade de France, contando com surpresas como a favorita ao ouro, Chase Jackson, também ficando de fora.

Enquanto Ana ficou em 23º lugar na classificação geral, Livia finalizou na 29ª posição. O arremesso de Ana alcançou uma distância de 17.09m e o da Livia de 16.26m. As classificatórias davam vagas para as 12 melhores atletas dos grupos A e B.