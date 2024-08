Final do Surfe hoje nas Olimpíadas: horário e onde assistir ao vivo

Olimpíadas 2024: Confira quais serão os horários e confrontos nas finais do surfe nas Olimpíadas de Paris Crédito: William Lucas/COB

Depois de estrear como esporte olímpico nos Jogos de Tóquio 2020, o surfe tem sido uma curiosidade para fãs de esportes do mundo todo durante a primeira semana dos Jogos Olímpicos. Nos últimos dias, o surfe olímpico foi forçado a fazer uma pausa. O que foi descrito no site oficial das Olimpíadas como "condições de surfe indisciplinadas", com "má direção do vento", forçou a suspensão da competição na última segunda-feira, 29 de julho, em um atraso que se prolongou até quarta-feira, 13. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Regras do surfe nas Olimpíadas 2024: ENTENDA como funciona a pontuação



Porém, após as realizações das fases iniciais, oitavas e quartas de final, neste final de semana estão programadas para acontecer tanto as semifinais quanto as disputas das medalhas. Os brasileiros vão ao mar de Teahupo'o, no Taiti, para decidir vagas nas finais feminina e masculina. A representante feminina será Tatiana Weston-Webb, enquanto Gabriel Medina representará os homens. Surfe nas Olimpíadas: trajetória dos brasileiros O time Brasil foi composto por Gabriel Medina, Filipe Toledo e João Chianca, o Chumbinho, entre os homens. No feminino, contou com Tatiana Weston-Webb, Tainá Hinckel e Luana Silva.

De todos esses nomes, apenas Filipe Toledo não conseguiu passar das oitavas e acabou sendo desclassificado pelo japonês Reo Inaba. Gabriel Medina concretizou sua classificação após uma revanche contra Kanoa Igarashi. Em um confronto apertado, Chumbinho superou o marroquino Ramzi Boukhiam. A classificação dupla levou a um confronto entre os dois nas quartas. Surfe nas Olimpíadas: juiz denunciado por Scooby está fora dos Jogos; CONFIRA