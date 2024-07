Brasil nas Olimpíadas hoje (25/07): veja programação dos Jogos

Olimpíadas de Paris 2024: programação do Brasil com as principais datas e horário Crédito: Thomas SAMSON / AFP

Os Jogos Olímpicos de Paris, capital da França, iniciam oficialmente no dia 26 de julho e serão finalizados no dia 11 de agosto. As disputas, entretanto, acontecem desde antes da cerimônia de abertura das Olimpíadas. Com 241 vagas conquistadas, o Brasil pretende bater recorde medalhas. Veja a seguir a programação do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 de hoje, quinta, 25 de julho (25/07). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Paris-2024: CONHEÇA os cinco atletas cearenses que vão disputar as Olimpíadas



Olimpíadas 2024: programação do Brasil hoje (25/07) com dia e horário Tiro com arco Ana Luiza Caetano (individual feminino) - Esplanada des Invalides, às 04 horas e 30 minutos (horário de Brasília);

- Esplanada des Invalides, às 04 horas e 30 minutos (horário de Brasília); Marcos D'Almeida (individual masculino) - Esplanada des Invalides, às 09 horas e 15 minutos (horário de Brasília). Handebol - Feminino Espanha x Brasil - Arena 6 Paris Sul, às 09 horas (horário de Brasília). Futebol - Feminino Nigéria x Brasil - Estádio de Bordeaux, às 14 horas (horário de Brasília).

Clique aqui para seguir o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Brasil nas Olimpíadas 2024: calendário do futebol O futebol nas Olimpíadas começará no dia 24 de julho, quarta-feira, com partidas das seleções masculinas. O Brasil, que ficou com o ouro nas duas últimas edições (Rio 2016 e Tóquio 2020), não se classificou para a disputa deste ano. A final acontecerá no dia 9 de agosto. No dia 25, terá início o futebol feminino. O Brasil estreia às 16 horas (de Brasília), contra a Nigéria, pelo grupo C. Depois, a Seleção enfrenta o Japão, às 12 horas (de Brasília) do dia 28. Por fim, a Alemanha será a última rival das brasileiras na fase de grupos, no dia 31, às 12 horas (de Brasília).