Brasil nas Olimpíadas 2024: quem são os brasileiros nos Jogos

No início do próximo mês, o técnico Arthur Elias deve divulgar quem serão as 22 atletas convocadas para Paris 2024, sendo 18 principais e quatro suplentes.

A seleção brasileira de futebol feminino será a única representante da categoria no evento, já que a seleção masculina não conseguiu se classificar . A equipe fez um último amistoso no último dia 4 de junho, contra a Jamaica.

A definição das duplas de vôlei de praia de cada país foi feita pelo ranking mundial, divulgado no último dia 10 de junho, com o máximo de duas duplas por país por gênero.

O mesmo aconteceu com a seleção masculina, que derrotou a Itália no pré-olímpico, ficando atrás apenas da Alemanha.

As seleções brasileiras de vôlei garantiram as vagas durante os torneios Pré-Olímpicos disputados entre outubro e novembro de 2023. A seleção feminina terminou em segunda colocação, após vencer o Japão.

Equipe

Masculino

Diogo Soares

Um atleta individual geral, que será escolhido pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).

Ginástica rítmica

Individual

Bárbara Domingos

Equipe

Maria Eduarda Arakaki, Deborah Medrado, Giovanna Oliveira Silva, Sofia Pereira, Nicole Pircio e Barbara Urquiza.

Ginástica de trampolim

Feminino

Alice Hellen Gomes

Masculino

Rayan Dutra

Olimpíadas 2024: quais brasileiros competirão no Skate

Com Rayssa Leal como promessa no skate street, o Brasil disputará as 12 vagas olímpicas na etapa final do Olympic Qualifier Series em Budapeste, na Hungria, de 20 a 23 de junho. No dia 24 de junho, a Federação Internacional divulgará os nomes classificados para Paris.



Olimpíadas 2024: quais brasileiros competirão no Basquete

A seleção masculina de basquete ainda terá a última chance de obter uma vaga para os Jogos de Paris no Pré-Olímpico na Letônia, que ocorre de 2 a 7 de julho. A equipe concorre com a tão sonhada vaga com as seleções de Camarões, Montenegro, Letônia, Geórgia e Filipinas.

A seleção feminina não conquistou a vaga no Pré-Olímpico disputado em Belém (PA), disputado em fevereiro deste ano.

Já na modalidade 3x3, a seleção feminina foi derrotada pela Austrália, na final do torneio Pré-Olímpico no Japão, e não obteve a vaga para as Olimpíadas. A seleção masculina foi derrotada ainda na fase de grupos.

Olimpíadas 2024: quais brasileiros competirão no Esgrima



Feminino



Mariana Pistoia (florete)



Nathalie Moellhausen (espada)

Masculino



Guilherme Toldo (florete)

Olimpíadas 2024: quais brasileiros competirão no Boxe

Os atletas brasileiros classificados para Paris 2024 são:

Feminino

Bárbara Santos (66kg)



Beatriz Ferreira (60kg)



Caroline Almeida (50kg)



Jucielen Romeu (57kg)



Tatiana Chagas (54kg)

Masculino



Abner Teixeira (+92kg)



Keno Marley (92kg)



Luiz Oliveira (57kg)



Michael Trindade (51kg)



Wanderley Pereira (80kg)

Olimpíadas 2024: quais brasileiros competirão no Ciclismo

O Brasil ainda pode obter uma vaga no masculino do BMX freestyle com Gustavo 'Bala Loka', que disputa a Olympic Qualifier Series em Budapeste.

Ciclismo BMX Racing

Feminino



Paola Reis

Ciclismo estrada

Feminino



Ana Victoria Magalhães

Masculino



Vinicius Rangel

Ciclismo Moutain Bike

Feminino



Raiza Goulão

Masculino



Ulan Bastos

Olimpíadas 2024: quais brasileiros competirão no Handebol

Apenas a seleção feminina de Handebol representará o Brasil nos Jogos de Paris. A equipe conquistou a vaga ao ser campeã no Pan-Americano em Santiago, no Chile, ano passado.

A seleção masculina perdeu da Espanha no Pré-Olímpico e não conquistou a vaga.

Feminino



Seleção Feminina (14 jogadoras)

Olimpíadas 2024: quais brasileiros competirão no Judô

O Brasil terá a confirmação das vagas pelo ranking da Federação Internacional de Judô, que fecha em 25 de junho e definirá as cotas em 14 categorias.

Até o momento, os atletas cotados para disputar as Olímpiadas são:

Feminino



Larissa Pimenta (52kg)



Rafaela Silva (57kg)



Mayra Aguiar (78kg)



Beatriz Souza (+78kg)

Masculino



Michel Augusto (60kg)



William Lima (66kg)



Daniel Cargnin (73kg)



Guilherme Schimidt (81 kg)



Rafael Macedo (90kg)



Leonardo Gonçalves (100kg)



Rafael Silva (+100kg)



Olimpíadas 2024: quais brasileiros competirão na Natação



Feminino

Ana Carolina Vieira (4x100m livre e 4x100m medley misto)



Beatriz Dizotti (1500m livre)



Gabrielle Roncatto (400m livre e 4x200m livre)



Giovana Reis (4x100m livre)



Maria Fernanda Costa (200m e 400m livre, 4x100m e 4x200m livre)



Maria Paula Heitmann (4x200m livre)



Stephanie Balduccini (4x100m e 4x200m livre e 4x100m medley misto)

Masculino



Breno Correia (4x100m livre)



Eduardo Moraes (4x200m livre)



Fernando Scheffer (4x200m livre)



Gabriel Santos (4x100m livre)



Guilherme Basseto (4x100m medley misto)



Guilherme Caribé (50m e 100m livre e 4x100m livre)



Guilherme Costa (200m, 400m e 800m livre e 4x200m livre)



Kayky Mota (100m borboleta e 4x100m medley misto)



Marcelo Chierighini (100m livre e 4x100m livre)



Murilo Sartori (4x200m livre)



Nicolas Albiero (200m borboleta)



Olimpíadas 2024: quais brasileiros competirão nos Saltos Ornamentais

Feminino



Ingrid Oliveira (plataforma 10m)

Masculino



Isaac Souza (plataforma 10m)

Olimpíadas 2024: quais brasileiros competirão nas Águas Abertas

Ana Marcela Cunha (10km)



Viviane Jungblut (10km)



Guilherme Costa (10km)



Olimpíadas 2024: quais brasileiros competirão no Surfe



Feminino



Tatiana Weston-Webb



Tainá Hinckel



Luana Silva

Masculino



Filipe Toledo



João Chianca



Gabriel Medina



Olimpíadas 2024: quais brasileiros competirão no Atletismo

O esporte ainda tem a maioria das vagas indefinidas, e depende do fechamento do ranking, em 30 de junho, para que a lista final seja divulgada. O país já se assegurou na maratona masculina e na marcha atlética, cujos períodos de classificação já se encerraram.

Feminino



Lançamento do disco



Marcha atlética 20km

Érica Sena

Viviane Lyra

Masculino



Arremesso do peso



Marcha atlética 20km



- Caio Bonfim

Olimpíadas 2024: quais brasileiros competirão na Maratona



100m rasos (2)

110m com barreiras

400m rasos (3)

400m com barreiras (2)

Salto triplo

Revezamento 4x400m (5 atletas)

Misto

*Marcha atlética - Atletas do individual disputam as duplas mistas*

Olimpíadas 2024: quais brasileiros competirão no Wrestling



Feminino



Giullia Penalber

Olimpíadas 2024: quais brasileiros competirão no Badminton

Juliana Viana



Ygor Coelho



Olimpíadas 2024: quais brasileiros competirão no Breaking

O Brasil ainda não tem vaga definida na modalidade, mas tentará a chance com Leony, que compete na etapa de Budapeste da Olympic Qualifier Series, entre 20 e 23 de junho de 2024.



Olimpíadas 2024: quais brasileiros competirão no Hipismo

Os atletas que disputarão as partidas de Hipismo nas Olimpíadas de Paris encaram a emoção de competir no Palácio de Versalhes, a 20 quilômetros da capital. O Brasil já conquistou algumas vagas, mas o Comitê Olímpico Nacional ainda irá selecionar os representantes nas categorias adestramento e CCE Curso Completo de Equitação é composto pelas provas de adestramento, saltos e cross-country.

Os brasileiros confirmados são:

Hipismo adestramento



Individual (1 atleta)

Hipismo CCE



Equipe (3 atletas)

Hipismo saltos



Equipe brasileira: Pedro Veniss, Stephan Barcha, Luciana Diniz e Rodrigo Pessoa.

Olimpíadas 2024: quais brasileiros competirão no Levantamento de Pesos

Feminino



Amanda Schott (até 71kg)



Laura Amaro (até 81kg)

Olimpíadas 2024: quais brasileiros competirão no Pentatlo

O Brasil ainda tem chance de conquistar três vagas, para homens e mulheres, no Campeonato Mundial de Zhengzhou, na China, de 10 a 16 de junho. Isabela Abreu obteve cota pelos Jogos Pan-Americanos.

Feminino



Isabella Abreu

Olimpíadas 2024: quais brasileiros competirão no Triatlo

Feminino



Djenyfer Arnold



Vittoria Lopes

Masculino



Manoel Messias



Miguel Hidalgo



Olimpíadas 2024: quais brasileiros competirão no Remo

Feminino



Beatriz Tavares (single skiff)

Masculino



Lucas Verthein (single skiff)

Olimpíadas 2024: quais brasileiros competirão no Rugby

O time feminino de Rugby se classificou para as Olimpíadas de Paris em junho do ano passado, após vencer o campeonato Sul-Americano de rúgbi de sete.

Já a seleção masculina disputará o Pré-Olímpico Final no Principado de Mônaco, entre 21 e 23 de junho, em busca da última vaga da modalidade para Paris 2024 .

Feminino



Equipe (12 jogadoras)



Olimpíadas 2024: quais brasileiros competirão no Taekwondo

Feminino



Caroline Santos (67kg)



Maria Clara Pacheco (57kg)

Masculino



Edival Pontes (68kg)



Henrique Marques (80kg)

Olimpíadas 2024: quais brasileiros competirão no Tênis

As vagas para os torneios individuais de tênis serão distribuídas de acordo com o ranking mundial, que será divulgado em 12 de junho. Os 56 melhores - no masculino e no feminino - serão convocados, com o limite de quatro por país. Os comitês olímpicos nacionais são responsáveis por divulgar os atletas convocados.

Laura Pigossi obteve vaga via Jogos Pan-Americanos e terá a vaga confirmada caso esteja no top 400 nesta data.

Nas duplas, são 32 vagas para as equipes mais bem classificadas, com dez reservadas para os primeiros no ranking de duplas, que poderão selecionar seus parceiros.

Feminino



Laura Pigossi



Tênis de mesa



Equipe masculina (3 atletas)



Equipe feminina (3 atletas)



Duplas: Bruna Takahashi e Vitor Ishiy - nas equipes de seus gêneros.



Olimpíadas 2024: quais brasileiros competirão no Tiro com Arco

O Brasil tem uma última oportunidade de classificação para equipes no Torneio Final de Qualificação Olímpica entre 15 e 16 de junho, em Antalya, na Turquia. O país já obteve uma cota masculina e uma feminina.

Masculino

Recurvo individual

Feminino



Recurvo individual

Misto



Atletas do individual disputam as duplas mistas



Olimpíadas 2024: quais brasileiros competirão no Tiro Esportivo

O país já conquistou vagas no Tiro Esportivo nas categorias: pistola de ar 10m masculina, no skeet feminino e na carabina 3 posições feminino. Os nomes dos convocados serão anunciados pela CBTE (Confederação Brasileira de Tiro Esportivo).

Feminino



Carabina 3 posições



Skeet

Masculino



Pistola de ar 10m



Olimpíadas 2024: quais brasileiros competirão na Vela

Feminino



Martine Grael e Kahena Kunze - 49er FX (2 atletas em 1 barco)



Gabriela Kidd – Ilca 6 (1 atleta em 1 barco)

Masculino

Bruno Fontes - Ilca 7 (1 atleta em 1 barco)



Bruno Lobo – Fórmula Kite (1 atleta em 1 barco)



Matheus Isaac – IQ Foil (1 atleta em 1 barco)



Marco Grael e Gabriel Simões – 49er (2 atletas em 1 barco)

Misto