Brasil conquista quatro medalhas na natação e bate recorde nas Paralímpiadas de Tóquio

As primeiras partidas e provas dos Jogos Paralímpicos de Tóquio começam na noite desta terça-feira, 24. A programação comprime disputas de 22 modalidades, as quais são dividas em diversas classes funcionais. Cada modalidade tem sua própria estrutura de classificação, englobando siglas referenciando os esportes ou as deficiências e números que indicam o grau de comprometimento dos respectivos atletas.

Essa classificação é importante para garantir disputas justas e coerentes com as condições dos competidores. Para definir as classes funcionais, são necessários, além de exames físicos e técnico, uma avaliação funcional, que consiste em testes de força muscular, amplitude do movimento muscular articular, medição de membros e coordenação. Durante esse processo, há avaliadores responsáveis pela observação de desempenho. Conheça abaixo as diferentes classes funcionais das Paralimpíadas.

Sobre o assunto Paralimpíadas ao vivo: onde assistir e programação com dia e horário

Atletas do Brasil nas Paralimpíadas de Tóquio: confira nomes por modalidade

Conheça os cearenses que irão disputar os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020

Atletismo

No atletismo, a letra F (do inglês “field”) se refere a provas de campo, como arremessos e lançamentos, enquanto a letra T (do inglês “track”) é usada para corridas de velocidade, fundo e saltos. Quanto menor a numeração, maior o grau de deficiência.

• T 11 a 13: deficientes visuais

• T 20: deficientes intelectuais

• T 31 a 38: paralisados cerebrais (31 a 34 para cadeirantes, 35 a 38 para andantes)

• T 40 e 41: anões

• T 42 a 44: deficiência nos membros inferiores

• T 45 a 47 deficiência nos membros superiores

• T 51 a 54: competem em cadeiras (sequelas de poliomielite, lesão medular e amputação)

• T 61 a 64: amputados de membros inferiores com prótese

• F 11 a 13: deficientes visuais

• F 20: deficientes intelectuais

• F 31 a 38: paralisados cerebrais (31 a 34 para cadeirantes, 35 a 38 para andantes)

• F 40 e 41: anões

• F 42 a 44: deficiência nos membros inferiores

• F 45 a 47: deficiência nos membros superiores

• F 51 a 57: competem em cadeiras (sequelas de poliomielite, lesão medular e amputação)

Basquete em cadeira de rodas

Os atletas dessa modalidade são classificados funcionalmente de 1 a 4,5 pontos, conforme seu comprometimento motor. Quanto menor o comprometimento, maior a pontuação. Nos jogos, a soma total dos cinco jogadores não pode ser maior que 14 pontos.

Bocha

Assim como o basquete em cadeira de rodas, a classificação na bocha varia conforme o nível de comprometimento motor, mas considera também a necessidade de recursos auxiliares como calha ou capacete com agulha.

• BC1: podem ter auxílio para estabilizar a cadeira e receber a bola

• BC2: não há assistência

• BC3: atletas com deficiências muito severas, que utilizam instrumento auxiliar e podem ser ajudados por outra pessoa

• BC4: atletas com deficiências severas que competem sem assistência

Canoagem

• KL1: usa somente os braços na remada

• KL2: usa tronco e braços na remada

• KL3: usa pernas, tronco e braços na remada

Tanto no ciclismo de pista quanto no de estrada, há quatro categorias de bicicletas, indicadas por letras. Quanto menor o número, maior a limitação do competidor.

• Tandem - B: atletas com deficiência visual que competem no tandem (bicicleta com dois assentos) com um ciclista sem deficiência no banco da frente.

• H1–H4: atletas que utilizam a handbike (bicicleta especial em que o impulso é dado com os braços) e se posicionam deitados

• H5: atletas que utilizam a handbike e se posicionam ajoelhados, utilizando a força dos braços e também do tronco para impulsão

• T1–T2: atletas com paralisia cerebral que precisam competir usando um triciclo.

• C1–C5: atletas com deficiência físico-motoras e/ou amputados que competem usando uma bicicleta convencional.

Atletas com deficiência física que compromete o movimento de pelo menos uma perna ou um pé são elegíveis para a modalidade e divididos em duas categorias.

• Categoria A: atletas com bom controle do tronco, em que o braço que porta a arma não é afetado pela deficiência

• Categoria B: atletas com deficiência que afeta o controle do tronco ou do braço que porta a arma

Futebol de 5

Nesta modalidade, são elegíveis apenas os cegos totais (B1) para as posições de linha, enquanto o goleiro tem visão não afetada. São consideradas cegos totais aquelas pessoas sem qualquer percepção luminosa ou com alguma percepção luminosa, mas que não conseguem reconhecer formas a qualquer distância ou em qualquer direção.

Golbol

Todos os competidores jogam vendados para manter igualdade nas dispustas.

• B1 (cego total): sem qualquer percepção luminosa ou com alguma percepção luminosa, mas que não conseguem reconhecer formas a qualquer distância ou em qualquer direção

• B2: atletas com percepção de vultos

• B3: atletas que conseguem definir imagens

Halterofilismo/levantamento de peso

Somente o peso dos atletas é usado como distinção de elegibilidade. Ou seja, competidores com diferentes deficiências podem participar e disputar a mesma medalha.

Hipismo

• Classe I (dividida em Ia e Ib): cadeirantes com pouco equilíbrio do tronco e/ou debilitação de funções em todos os quatro membros

• Classe II: cadeirantes ou com comprometimento severo do tronco e mínima limitação de membros ou comprometimento moderado de tronco, pernas e braços

• Classe III: atletas com lesões severas nas pernas, mas com mínimo ou nenhum comprometimento de troco, ou com moderado comprometimento de pernas, troncos e braços

• Classe IV: reúne atletas com comprometimento severo em ambos os braços, com comprometimento moderado dos quatro membros, com baixa estatura ou com deficiência visual severa ou total (B1)

• Classe V: deficiência em um membro ou deficiência leve em dois membros, comprometimento de amplitude de movimento ou da força muscular e atletas com deficiência visual moderada (B2)

Judô

Modalidade destinada apenas a deficientes visuais. Atletas com diferentes níveis de comprometimento competem juntos, mas são divididos por peso.

• B1 (cego total): sem qualquer percepção luminosa ou com alguma percepção luminosa, mas que não conseguem reconhecer formas a qualquer distância ou em qualquer direção

• B2: atletas com percepção de vultos

• B3: atletas que conseguem definir imagens

Natação

A letra “S” indica provas de estilo livre, costas e borboleta, enquanto “SB” representa o nado peito e “SM” refere-se a eventos medley. O nado peito exige maior impulsão com a perna, por isso é comum que atletas em classes diferentes neste estilo em comparação aos outros. Isso também pode acontecer nas provas medley.

• 1–10: atletas com deficiências físicas.

• 11–13: atletas com deficiências visuais. Os da classe 11 tem pouca ou nenhuma visão.

• 14: atletas com deficiências intelectuais

Parabadminton

• WH1: atletas cadeirantes, geralmente com deficiência em ambas as pernas e tronco

• WH2: atletas cadeirantes em uma das pernas e mínima ou nenhuma limitação de tronco

• SL3: atletas andantes com deficiência em uma ou duas pernas e com muita dificuldade de locomoção e equilíbrio

• SL4: atletas andantes com deficiência em uma ou nas duas pernas, mas com pouca dificuldade de locomoção e equilíbrio

• SU5: atletas com deficiência nos membros superiores, podendo ser ou não no braço da raquete

• SH6: atletas de baixa estatura

Parataekwondo

• K44: atletas com limitações de apenas um lado do corpo, na perna ou no braço

• K43: atletas com restrições em ambos os lados abaixo da articulação do cotovelo

• PR1- remadores com função nula ou mínima de tronco, que precisam ser amarrados ao barco e impulsionam o barco principalmente através de braços e ombros

• PR2 - remadores com uso funcional dos braços e tronco, mas que ainda apresentam fraqueza/ausência da função das pernas para deslizar o assento

• PR3 - Remadores com função residual nas pernas que lhes permite deslizar no assento. Esta classe também inclui atletas com deficiência visual, podendo haver até dois por barco de quatro

Rugby em cadeira de rodas

A modalidade engloba atletas tetraplégicos, os quais recebem pontuações conforme suas habilidades funcionais, de 0.5 a 3.5. Números maiores indicam menor comprometimento. Cada mulher em quadra representa ampliação em 0.5 pontos no limite de pontuação.

• TT1, TT2, TT3, TT4 e TT5 – atletas cadeirantes

• TT6, TT7, TT8, TT9, TT10 – atletas andantes

• TT11 - atletas andantes com deficiência intelectual

Tênis em cadeira de rodas

• Classe aberta: atletas com deficiência para se locomover (medula ou amputação), mas sem comprometimento de braços e mãos

• Classe “quad”: atletas com deficiências que afetem, além das pernas, o movimento dos braços, dificultando o domínio da raquete e da movimentação da cadeira de rodas; homens e mulheres podem competir juntos

• W1: atletas com comprometimento em todos os quatro membros e que usem cadeira de rodas

• Aberta: combina as classes W2 e ST, reunindo atletas que têm deficiência nas pernas e usam cadeira de rodas ou que possuem deficiência de equilíbrio e atiram em pé ou com auxílio de um apoio

• SH1: atletas que conseguem suportar o peso da arma. Podem usar rifle ou pistola

• SH2: atletas que necessitam de suporte para apoiar a arma. Podem usar apenas o rifle

Triatlo

• PTWC: atletas cadeirantes, que utilizam handcycle e cadeira de rodas para corrida; ainda, é dividida nas subclasses PTWC1 (deficiências mais severas) e PTWC2 (menos severas)

• PTS 2-5: atletas com deficiências físico-motoras e paralisia cerebral andantes, sendo a PTS2 para deficiências mais severas e PTS5 para deficiências mais moderadas; é permitido o uso de próteses para provas de ciclismo e corrida.

• PTVI: para deficientes visuais; atletas são assistidos por um guia, e no ciclismo é usado a bicicleta tandem, para duas pessoas

• VS1: atletas com comprometimento significativo das funções do core, com amputações altas, membros encurtados no nascimento, rigidez anormal de articulações, tensão muscular e movimentos descoordenados e/ou involuntários

• VS2: atletas com comprometimento menos grave, como amputação de pés, de dedos de uma das mãos, casos mais brandos de tensão muscular, movimentos descoordenados e/ou involuntários



Sobre o assunto Origem das Paralimpíadas: onde, quando e como surgiu a competição?

Paralimpíadas de Tóquio: quanto custou realizar os Jogos no Japão

Paralimpíadas de Tóquio: quais países participam dos Jogos Paralímpicos

Paralimpíadas de Tóquio: quais as modalidades têm nos Jogos Paralímpicos

Tags