João Fonseca vence o cearense Thiago Monteiro e avança no Rio Open

João Fonseca vence o cearense Thiago Monteiro e avança no Rio OpenCom parciais de 7 a 6 e 6 a 1, o carioca e atual 38º do ranking busca se recuperar após resultados abaixo na etapa anterior
O carioca João Fonseca estreou com vitória sólida no Rio Open 2026 nesta terça-feira, 17, ao derrotar o cearense Thiago Monteiro por 2 sets a 0, com parciais de 7 a 6 e 6 a 1, nas quadras de saibro do Jockey Club, no Rio de Janeiro. O tenista de 19 anos apresentou um jogo consistente, com alto aproveitamento no saque e domínio nas trocas de bola a partir do segundo set.
Atual 38º do ranking mundial, Fonseca entra no torneio pressionado após eliminação precoce na semana anterior em etapa disputada em Buenos Aires, que o rendeu uma queda de cinco posições. A vitória no Rio em sua primeira partida na competição representou uma recuperação imediata e uma leitura tática eficiente durante a partida.
Jogando em casa, o brasileiro mantém viva a expectativa de protagonismo nacional no circuito. Segundo ele, a animação em competir diante de amigos e familiares é uma sensação especial.
“O Rio Open é um torneio muito especial para mim, pois representa diferentes experiências da minha vida. Já estive lá como fã, como parceiro de treino e foi onde joguei meu primeiro torneio ATP. Ganhei muita experiência assistindo de perto a grandes jogadores e tênis de alto nível, e foi lá que me inspirei a querer jogar tênis. Estou animado para competir em mais uma edição em casa, diante da minha família, amigos e todos os fãs brasileiros”, disse o carioca.
João Fonseca x Thiago Monteiro: como foi o jogo
A partida começou equilibrada. Monteiro sustentou o ritmo no primeiro set e levou a disputa ao tie-break, pressionando principalmente nas devoluções. Fonseca, no entanto, foi mais preciso nos momentos decisivos. Manteve a regularidade no fundo de quadra e reduziu erros não forçados, fator determinante para fechar a parcial.
No segundo set, o cenário mudou. Fonseca impôs intensidade desde os primeiros games, acelerou as bolas e passou a controlar os pontos com maior agressividade. Monteiro teve dificuldades para sustentar o próprio serviço e viu o adversário abrir vantagem rapidamente. O domínio do jovem tenista foi refletido no placar elástico da parcial final.
