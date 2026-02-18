João Fonseca vence o cearense Thiago Monteiro e avança no Rio Open / Crédito: WILLIAM WEST / AFP

O carioca João Fonseca estreou com vitória sólida no Rio Open 2026 nesta terça-feira, 17, ao derrotar o cearense Thiago Monteiro por 2 sets a 0, com parciais de 7 a 6 e 6 a 1, nas quadras de saibro do Jockey Club, no Rio de Janeiro. O tenista de 19 anos apresentou um jogo consistente, com alto aproveitamento no saque e domínio nas trocas de bola a partir do segundo set.

Siga o canal "Esportes O POVO" no WhatsApp Atual 38º do ranking mundial, Fonseca entra no torneio pressionado após eliminação precoce na semana anterior em etapa disputada em Buenos Aires, que o rendeu uma queda de cinco posições. A vitória no Rio em sua primeira partida na competição representou uma recuperação imediata e uma leitura tática eficiente durante a partida.

Jogando em casa, o brasileiro mantém viva a expectativa de protagonismo nacional no circuito. Segundo ele, a animação em competir diante de amigos e familiares é uma sensação especial.