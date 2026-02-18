Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

João Fonseca encara promessa do tênis peruano no Rio Open

João Fonseca encara promessa do tênis peruano no Rio Open

A estreia do jogador carioca aconteceu na noite da terça-feira, 17, e terminou com vitória do mesmo sobre o também brasileiro Thiago Monteiro
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Sensação do tênis brasileiro, João Fonseca entra em quadra amanhã, quinta-feira, 19, com horário a definir, em duelo válido pelas oitavas de final do Rio Open. Seu adversário será o peruano Ignacio Buse, número 91 do ranking ATP.

A estreia do jogador carioca aconteceu na noite da terça-feira, 17, e terminou com vitória do mesmo sobre o também brasileiro Thiago Monteiro, por dois sets a zero, com parciais de 7-6 e 6-1. Monteiro conseguiu segurar o ímpeto inicial do número 38 do ranking e levou o primeiro set ao tie-break, mas, o anfitrião do torneio foi dominante no desempate e conquistou o período com um 7-1 na parte decisiva.

O domínio visto no tie-break se manteve, com o jovem atleta quebrando serviços do cearense e abrindo larga vantagem no início do set. Ao fim, Fonseca se sagrou vencedor e garantiu a classificação para a fase seguinte do torneio.

Leia mais

A vitória veio em bom momento, uma vez que vem de uma eliminação precoce na semana anterior em etapa disputada em Buenos Aires, que o rendeu uma queda de cinco posições no ranking da ATP. Além de recuperar os pontos que perdeu, o tenista também pretende fazer bonito em casa e buscar mais um título para sua jovem carreira.

"O Rio Open é um torneio muito especial para mim, pois representa diferentes experiências da minha vida. Já estive lá como fã, como parceiro de treino e foi onde joguei meu primeiro torneio ATP. Ganhei muita experiência assistindo de perto a grandes jogadores e tênis de alto nível, e foi lá que me inspirei a querer jogar tênis. Estou animado para competir em mais uma edição em casa, diante da minha família, amigos e todos os fãs brasileiros", disse o carioca.

Ignácio Buse é uma jovem promessa do tênis peruano que entrou no top 100 mundial recentemente. O atleta tem dois títulos de ATP Challenger Tour e possui 10 vitórias e sete derrotas em torneios de primeira linha.

Para encarar Fonseca, Buse passou por uma difícil eliminatória contra o também brasileiro Igor Marcondes, onde se saiu vencedor por dois sets a um. A partida durou cerca de três horas e contou com Marcondes vencendo o primeiro clássico por parcial de 6-4.

No segundo set, o jogo continuou aberto, mas o peruano venceu por 7-5 e conseguiu manter a forma no período seguinte, garantindo a vitória por 6-4.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar