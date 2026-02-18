João Fonseca encara promessa do tênis peruano no Rio Open

Tenista brasileiro quer ser campeão em casa / Crédito: Julien de Rosa / AFP

Sensação do tênis brasileiro, João Fonseca entra em quadra amanhã, quinta-feira, 19, com horário a definir, em duelo válido pelas oitavas de final do Rio Open. Seu adversário será o peruano Ignacio Buse, número 91 do ranking ATP. A estreia do jogador carioca aconteceu na noite da terça-feira, 17, e terminou com vitória do mesmo sobre o também brasileiro Thiago Monteiro, por dois sets a zero, com parciais de 7-6 e 6-1. Monteiro conseguiu segurar o ímpeto inicial do número 38 do ranking e levou o primeiro set ao tie-break, mas, o anfitrião do torneio foi dominante no desempate e conquistou o período com um 7-1 na parte decisiva.

O domínio visto no tie-break se manteve, com o jovem atleta quebrando serviços do cearense e abrindo larga vantagem no início do set. Ao fim, Fonseca se sagrou vencedor e garantiu a classificação para a fase seguinte do torneio.