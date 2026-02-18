João Fonseca encara promessa do tênis peruano no Rio Open

João Fonseca encara promessa do tênis peruano no Rio OpenA estreia do jogador carioca aconteceu na noite da terça-feira, 17, e terminou com vitória do mesmo sobre o também brasileiro Thiago Monteiro
Sensação do tênis brasileiro, João Fonseca entra em quadra amanhã, quinta-feira, 19, com horário a definir, em duelo válido pelas oitavas de final do Rio Open. Seu adversário será o peruano Ignacio Buse, número 91 do ranking ATP.
A estreia do jogador carioca aconteceu na noite da terça-feira, 17, e terminou com vitória do mesmo sobre o também brasileiro Thiago Monteiro, por dois sets a zero, com parciais de 7-6 e 6-1. Monteiro conseguiu segurar o ímpeto inicial do número 38 do ranking e levou o primeiro set ao tie-break, mas, o anfitrião do torneio foi dominante no desempate e conquistou o período com um 7-1 na parte decisiva.
O domínio visto no tie-break se manteve, com o jovem atleta quebrando serviços do cearense e abrindo larga vantagem no início do set. Ao fim, Fonseca se sagrou vencedor e garantiu a classificação para a fase seguinte do torneio.
A vitória veio em bom momento, uma vez que vem de uma eliminação precoce na semana anterior em etapa disputada em Buenos Aires, que o rendeu uma queda de cinco posições no ranking da ATP. Além de recuperar os pontos que perdeu, o tenista também pretende fazer bonito em casa e buscar mais um título para sua jovem carreira.
"O Rio Open é um torneio muito especial para mim, pois representa diferentes experiências da minha vida. Já estive lá como fã, como parceiro de treino e foi onde joguei meu primeiro torneio ATP. Ganhei muita experiência assistindo de perto a grandes jogadores e tênis de alto nível, e foi lá que me inspirei a querer jogar tênis. Estou animado para competir em mais uma edição em casa, diante da minha família, amigos e todos os fãs brasileiros", disse o carioca.
Ignácio Buse é uma jovem promessa do tênis peruano que entrou no top 100 mundial recentemente. O atleta tem dois títulos de ATP Challenger Tour e possui 10 vitórias e sete derrotas em torneios de primeira linha.
Para encarar Fonseca, Buse passou por uma difícil eliminatória contra o também brasileiro Igor Marcondes, onde se saiu vencedor por dois sets a um. A partida durou cerca de três horas e contou com Marcondes vencendo o primeiro clássico por parcial de 6-4.
No segundo set, o jogo continuou aberto, mas o peruano venceu por 7-5 e conseguiu manter a forma no período seguinte, garantindo a vitória por 6-4.