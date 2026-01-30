Forte em casa, Ceará encara time paulista mirando retomada na Superliga B

Forte em casa, Ceará encara time paulista mirando retomada na Superliga BAlvinegro de Porangabuçu ocupa a quinta posição na tabela. Como mandante, venceu cinco dos seis que realizou nesse modelo
O Ceará encara, nesta sexta-feira, 30, pela Superliga B de Vôlei, no Ginásio Aécio de Borba, às 19h30min, o Realizar-SP. Mirando retomar o caminho das vitórias, o Alvinegro tem grande campanha atuando em seus domínios.
Até aqui, a equipe feminina do Vovô realizou seis jogos, venceu cinco e perdeu apenas um, justamente o último, diante do Abel Moda-SC, terceiro colocado do certame nacional.
Atual quinto colocado, com 16 pontos somados, o Ceará Vôlei está a quatro da primeira equipe do pelotão de cima da tabela, o Sesi Bauru-SP. Para se aproximar do G-4, o Alvinegro precisa se recuperar dos três reveses seguidos que acumulou neste mês de janeiro.
Entrada no Aécio de Borba
Os ingressos para a partida estão disponíveis para compra nas Lojas Vozão e no site vozaotickets.com, com preços de R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira). Já os sócios-torcedores podem garantir o acesso por meio de check-in, que deve ser realizado no aplicativo "Ceará SC APP" ou pelo site sociovozao.com.