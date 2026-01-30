Forte em casa, Ceará encara time paulista mirando retomada na Superliga B

Alvinegro de Porangabuçu ocupa a quinta posição na tabela. Como mandante, venceu cinco dos seis que realizou nesse modelo

O Ceará encara, nesta sexta-feira, 30, pela Superliga B de Vôlei, no Ginásio Aécio de Borba, às 19h30min, o Realizar-SP. Mirando retomar o caminho das vitórias, o Alvinegro tem grande campanha atuando em seus domínios.

Até aqui, a equipe feminina do Vovô realizou seis jogos, venceu cinco e perdeu apenas um, justamente o último, diante do Abel Moda-SC, terceiro colocado do certame nacional.